-Milli Güvenlik dersi kaldırılıyor TBMM (A.A) - 24.01.2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Milli Güvenlik Bilgisi öğretimi yönetmeliğini artık yürürlükten kaldırıyoruz'' dedi. Partisinin TBMM Grup toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 1979 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Milli Güvenlik Bilgisi öğretimi yönetmeliğinin yürürlükten kaldırıldığını kaydetti. Erdoğan, ''AB raporlarında Türkiye'nin eleştirilmesine neden olan, Milli Eğitim Şuralarında kaldırılması teklif edilen, özellikle de asker öğretmenler tarafından verilmesi yadırganan bu dersin, bir kısım konuları 2012-2013 yılından itibaren vatandaşlık bilgisi ve benzeri derslerin içinde sivil öğretmenler tarafından işlenecektir'' diye konuştu.