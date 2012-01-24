T24 LogoT24 Logo
Gündem

Milli Güvenlik dersi kaldırılıyor TBMM (A.A)

24 Ocak 2012 15:41

-Milli Güvenlik dersi kaldırılıyor TBMM (A.A) - 24.01.2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Milli Güvenlik Bilgisi öğretimi yönetmeliğini artık yürürlükten kaldırıyoruz'' dedi. Partisinin TBMM Grup toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 1979 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Milli Güvenlik Bilgisi öğretimi yönetmeliğinin yürürlükten kaldırıldığını kaydetti.  Erdoğan, ''AB raporlarında Türkiye'nin eleştirilmesine neden olan, Milli Eğitim Şuralarında kaldırılması teklif edilen, özellikle de asker öğretmenler tarafından verilmesi yadırganan bu dersin, bir kısım konuları 2012-2013 yılından itibaren vatandaşlık bilgisi ve benzeri derslerin içinde sivil öğretmenler tarafından işlenecektir'' diye konuştu. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24