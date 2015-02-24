'Milli güvenliğe aykırı' diye ertelenen metal grevinin gerekçesi: TOMA üretmemiz lazım!

Başbakanlık, Danıştay'a gösterdiği metal sektöründeki grevi erteleme gerekçeleri arasında TOMA üretimini de gösterdi. Başbakanlık, grev erteleme kararını protesto için düzenlenen eylemleri de gerekçeler arasına koydu.

DHA’da yer alan habere göre, Başbakanlık, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi Birleşik Metal- İş Sendikası'nın metal grevlerini ertelerken gösterilen "milli güvenlik" gerekçesine ilişkin olarak, Danıştay'ın “Milli güvenliği bozucu hususlar nelerdir?” sorusuna yanıt verdi.

Grev ertelemesinde yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay 10. Dairesi'nde dava açan Birleşik Metal-İş Sendikası'nın yaptığı açıklamada yer alan Başbakanlık savunmasında, "Ekonomik menfaatlerin korunmasının doğrudan milli güvenliği ilgilendirdiği" belirtildi.

Danıştay'a 33 sayfalık bir savunma sunan Başbakanlık, "grev erteleme kararlarını protesto" eylemlerini gerekçeler arasına koydu.

Gerekçeler arasına koyulan İçişleri Bakanlığı'nın da 19 Şubat 2015 tarihli yazısında da, "Söz konusu grev ile ilgili olarak, kararın uygulanmasına başlamadan önce 21-30 Ocak 2015 tarihleri arasında 9 ilimizde 13 bin 944 kişinin katılımı ile 38 eylemin düzenlendiği" belirtildi.

Bakanlık yazısında, erteleme kararının ardından da, Bakanlar Kurulu erteleme kararını protesto etmek amacıly 27 ilde 69 eylem düzenlendiği belirtilerek, bu eylemlerde çeşitli afişlerin de asıldığına dikkat çekildi.

Başbakanlık savunmasında, Ekonomi Bakanlığı'nın 17 Şubat 2015 tarihli yazısı da erteleme gerekçeleri arasında gösterildi. Ekonomi Bakanlığı yazısında, "2014 yılı ihracatı 24 milyar dolar olan otomotiv ana ve yan sanayi, 9.6 milyar dolar olan makina ana sanayi, 2.7 milyar dolar olan beyaz eşya ve 2.4 milyar dolar olan kablo üretimi sektörlerinin olumsuz etkileneceği öngörülmektedir" denildi.

Başbakanlık, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nden 16 Şubat 2015 tarihinde alındığı belirtilen yazıda, "savunma sanayiinde dışa bağımlılığının azaltılması ve yerli üretimin güçlendirilmesi" hedefine değinilerek, "Ertelenen grevin yapıldığı işyerlerinde üretilen malzemelerden kayda değer bir kısmının başta TSK olmak üzere güvenlik, istihbarat ve savunma sanayi kuruluşlarımızın ihtiyacının olduğu" belirtildi.

Başbakanlık savunmasında 7 sayfa, Birleşik Metal-İş Sendikası'nın grev kararı aldığı işyerlerinde üretilen TOMA ve benzeri zırhlı araçların fotoğraflarına, dört sayfa da bu araçların adlarının sıralandığı listeye ayrıldı. Başbakanlık savunmasında yer alan listelerde, birden çok firmanın TOMA ve zırhlı araç ürettikleri görülürken, Ekonomi Bakanlığı'nın belirttiği beyaz eşya, kablo ve yan sanayi firmalarına değinilmedi.