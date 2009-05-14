Milli güreşçiyi kurşun nakavt etti

Tokat'ta çıkan kavgada tabancayla vurularak öldürülen Mustafa Gürsoy, çevresindekiler tarafından sporcu kimliğiyle tanıyor.



Sporcu Mustafa Gürsoy'un, Tokat-Turhal karayolunun Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı yakınlarında çıkan kavgada tabancayla vurularak öldürülmesi, ailesini, akrabalarını, arkadaşlarını ve spor camiasını üzüntüye boğdu.



Erzurum'da 1973 yılında dünyaya gelen Mustafa Gürsoy, Tokat'ta bir süre ata sporu güreşle uğraştı. Güreşte milli takıma seçilen Gürsoy, çeşitli şampiyonalara katıldı.



Son yıllarda kick boks sporu ile uğraşan Gürsoy, Tokat'ta düzenlenen kick boks gala gecelerinde de ringe çıktı. Bazı ulusal televizyonlarda kick boks maçları yayınlanan Gürsoy, çevresindekiler tarafından sporcu kimliğiyle tanınıyordu.



Mustafa Gürsoy, sporcu kimliğinin yanı sıra Tokat kent merkezinde ticaretle uğraşıyordu.



Ne olmuştu?



Tokat-Turhal karayolunun Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı yakınlarında, F.D. ile Mustafa Gürsoy arasında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, kavgada tabancayla vurularak yaralanan Gürsoy ambulansla hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirmişti. Olayda Gürsoy'un yanındaki arkadaşı Nazım İ. de tabancayla vurularak yaralanmıştı.



Olayın ardından bir araçla kaçtığı ileri sürülen zanlı F.D. ile arkadaşı E.S, Amasya'da yakalanmıştı. Olayla ilgili F.D.'nin 2 arkadaşı daha gözaltına alınmıştı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

