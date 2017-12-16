Milli güreşçi Taha Akgül'ün adı Bahçelievler'de spor merkezine verildi

Taha Akgül: \"Bir sporcunun hayattayken başına gelebilecek en önemli olaylardan\"

OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,(DHA) -

Olimpiyat ve dünya şampiyonu Milli güreşçi Taha Akgül\'ün adı Bahçelievler\'de yapılan spor merkezine verildi.

Spor merkezinin açılışına Milli güreşçi Taha Akgül, Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Numan Şahin, BBSK Başkanı Yusuf Yıldırım ve çok sayadı davetli katıldı.

Bir sporcu için hayattayken böyle bir olayın yaşanmasının gurur verici olduğunu dile getiren Taha Akgül, \"Bahçelievler Belediye Başkanımız Osman Develioğlu\'na ve belediye meclis üyelerimize hayattayken adımı böylesine güzel bir tesise layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Bugün benim için tarihi bir gün. Bir sporcunun hayattayken başına gelebilecek en önemli olaylardan biri de hayattayken adının bir spor tesisine verilerek yaşatılması. Daha 27 yaşındayken, bu beni hem gururlandırırken aynı zamanda sorumluluğumu da arttırıyor. Bu süreçte, hal ve hareketlerime daha çok dikkat etmem gerekiyor. Bu isim burada var olduğu sürece, layık olmaya çalışacağım. Önümüzdeki 2020 Olimpiyatlarına hazırlanıyorum. İnşallah orada da ülkemi ve halkımı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım. Burada bizleri yalnız bırakmayan tüm Bahçelievler halkına da ayrıca teşekkür ediyorum\" diye konuştu.



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