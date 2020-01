Milli Güreşçi Taha Akgül: ''Hedefim, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yeniden şampiyon olmak''

\"2018 yılı benim için daha tecrübeli yere daha sağlam basan bir şekilde gidecek

DÜNYA şampiyonasından sonra güreş sezonunun bitmesinden dolayı verilen arayı dinlenerek ve ailesi ile geçiren Avrupa ve Olimpiyat şampiyonu, dünya ikincisi milli güreşçi Taha Akgül: \'\'Boş zamanlarım da genelde bahçemde, kangal köpeğim ve kedilerim ile vakit geçiriyorum onlarla ilgileniyorum. Bahçenin temizliği bahçıvanlık işleri toprakla uğraşıyorum çünkü toprak insanın enerjisini alıyor kötü enerjiyi alıyor. İnsana pozitif bir enerji yüklüyor. Onunla uğraşıp bir ağacın gelişimini görmek bir fidanın gelişimini görmek insana çok büyük bir moral oluyor\" dedi

Milli Güreşçi Akgül, Dünya şampiyonasında taktik hatadan dolayı altın madalyayı kaçırdığını ifade ederek, birçok konuda açıklamalarda bulundu:

\"BOŞ ZAMANIMI AİLEMLE VAKİT GEÇİREREK DEĞERLENDİRDİM\"

\'\'Dünya Şampiyonası biteli 2 ay oldu. Dünya şampiyonasını talihsiz bir şekilde ikinci olarak tamamladım. Olimpiyatlardan sonra 2017 yılı Avrupa Şampiyonluğu ve daha sonra gelen Dünya finali. Avrupa ve Dünya finali 2017 yılı için başarılı geçti diyebiliriz. Çünkü insan olimpiyatlardan sonra biraz rehavete kapılabiliyor ve bunu bende yaşadım. Olimpiyat şampiyonu olduktan sonra tekrar Avrupa ve Dünya şampiyonalarına hazırlanabilmek kolay değil. En son Dünya şampiyonasında 3-4 Olimpiyat şampiyonu yenildi. Bu gayet normal çünkü alttan gelen genç sporcular var, iyi rakiplerimiz var. İnsanlarımızın bunu görmesi açısından iyi oldu. Biz şampiyon olduğumuzda sanki kolay şampiyon oluyormuşuz gibi bir hava yaratılıyordu. Final maçını herkes izledi 18 puan çıktı maçın son saniyesine kadar kana kan dişe diş bir mücadele oldu. Maalesef burada bir taktik hatası yaparak maçı kaybettik. Şu bu bir aylık süreçte hem dinlenerek, hem biraz ailemle vakit geçirerek bu zamanı değerlendirdim. Boş zamanlarım da genelde bahçemle vakit geçiririm, kangal köpeğim var kedilerim var genelde onlarla vakit geçiriyorum. Bahçenin temizliği bahçıvanlık işleri, toprakla uğraşıyorum çünkü toprak insanın enerjisini alıyor kötü enerjiyi alıyor. İnsana pozitif bir enerji yüklüyor. Bir ağacın gelişimini görmek, bir fidanın gelişimini görmek, insana çok büyük bir moral oluyor. Bu bir aylık süreci genelde evde geçirdim diyebilirim, fizik tedaviye gittim geldim\" diye konuştu

\"HAMDOLSUN ŞU AN ÇOK İYİ DURUMDAYIM\"

Sakatlığına değinen Taha Akgül şunları söyledi: \"Sol iç yan bağlarımda yüzde 80 bir yırtık vardı, hamdolsun şu an iyi durumdayım. İyileştim diyebilirim. Tam olarak antrenmanlara da başladım. Fiziksel olarak ağırlık ve koşu antrenmanları yapıyorum. Minderden uzak kalmaya çalışıyorum bu süreçte, çünkü biraz özlemem gerekiyor güreş antrenmanlarını. Sezon çok yoğun geçiyor çok fazla müsabakalara giriyoruz. Bu süreci ağırlık ve koşu antrenmanları ile minderden uzak geçiriyorum. İnşallah en iyi şekilde bu süreci atlatıp yeni sezona 2018 yılına yine Avrupa Şampiyonluğu ile başlamak istiyorum 6. kez, serbestte rekor bende zaten bu rekoru geliştirmek için yine elimden geleni yapacağım. Bu süreçte bizi eleştirenler oldu. Ben özellikle Dünya şampiyonasına çok iyi hazırlandım diye bilirim, inanın Avrupa şampiyonasına bu kadar iyi hazırlanmadım. Avrupa Şampiyonasın da Gürcü rakibimi 14-4 teknik üstünlükle yendim. Buraya da o kadar iyi hazırlandım ki maalesef müsabaka içerisinde kendimi biraz kaptırdım diyebilirim. Bütün tribünler Gürcü sporcuyu destekliyordu, puan verdiğimde herkes ayağa kalkıyor hani deplasman baskısı gibi bir şey onu hissettim, biraz dağıldım diyebilirim ve kontrolü kaybettim. Tekrar öne geçtim ondan sonra inanın bahane değil ayağım kaydı Dünya Güreş Birliğinin amblemi normal güreş brandasından farklı bir malzeme. Keşke orada kontrol edip bir nefes alıp itiraz etseydim minder hakkında. Hakemler onu sildirseydi maç daha farklı olurdu. Takdiri İlahi böyleymiş, buradan alacağımız dersler var. Her ne kadar Olimpiyat şampiyonu da olsan yaşaman gereken tecrübeler varmış, ben bunu yaşadım burada. 2018 yılı benim için daha tecrübeli yere daha sağlam basan bir şekilde gidecek inşallah.\"

\"DÜŞMEZ KALKMAZ BİR ALLAH\"

Güreş, halter ve boks ağır branşlar, sporun en ağırları diyerek sözlerine devam eden Akgül, \"O yüzden spor yaptığımızdan sürekli vücudumuzdan gidiyor yıpranıyoruz. Zamanla kendimize iyi bakmazsak, kendimize dikkat etmezsek, bir şekilde hastalıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Naim Süleymanoğlu ağabeyimizin kendisi halen şuan tedavi görüyor. Devlet büyüklerimiz çok büyük destek oldular. Yaptığımız sporlar çok ağır branşlar olduğu için ilerleyen yaşlarda iç organlarda rahatsızlık olabiliyor. O yüzden devlet büyüklerimizin bu konudaki hassasiyeti çok önemli, Naim ağabeyi karaciğer naklinde öncelik tanıdılar ve nakil gerçekleşti. İnşallah en kısa zamanda ayağa kalkmasını temenni ediyoruz spor camiası olarak. Çünkü kendisi efsane olmuş dünyaya mal olmuş bir sporcu. Kendisi Türkiye\' ye üç Olimpiyat şampiyonluğu kazandırmış bir sporcu. İnşallah diğer sporcu kardeşlerimiz de hem spor yaşamlarında hem de sporu bıraktıktan sonraki hayatlarında beslenmelerine dikkat eder. Bunlara dikkat etmediğiniz de sporcuların sağlık yaşamlarında sıkıntılar olabiliyor. Ben genelde yaşantıma, özel hayatıma dikkat eden bir insanım. Sporu bıraktıktan sonra da sporcu kişiliğimle, sporcu karakterimle beraber sağlıklı bir şekilde hayatımı devam ettireceğim. Allah kimseyi sağlığı ve sıhhati ile sınamasın. İnsanoğlu nam, şan, şöhret, para için yeri geliyor sağlığını kaybediyor daha sonra sağlığı için namını parasını şöhretini harcıyor. O yüzden düşmez kalkmaz bir Allah dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum\" şeklinde konuştu.

\"SADECE BİR CANA HAYAT VERMİYORSUN BİR AİLEYE DE HAYAT VERİYORSUN\"

Organ bağışına değinen Akgül, \"Az önce de belirtiğim gibi düşmez kalkmaz bir Allah, herkes rahatsızlanabilir herkes hasta olabilir. Hem kan bağışı hem organ bağışı bu konuda çok önemli. Sağlıklı insanların diğer insanlara yardım etmesi gerekiyor. Biz sporcular bu konuda biraz daha sıkıntılıyız. Karaciğer ve böbrekler biz de çok önemli. Ama öldükten sonra bende mesela organlarımı bağışlayabilirim bende destek olabilirim. Çünkü öldükten sonra organlarımın bir insanda hayat bulması çok önemli. Ona destek olmak çok önemli çünkü onun da ailesi var, sadece bir cana hayat vermiyorsun bir aileye, bir sülaleye hayat veriyorsun. Organ naklini destekliyorum bütün vatandaşlarımızdan da bu konuda duyarlı olmalarını bekliyorum\" dedi.

\"HEDEFİM YİNE ALTIN MADALYA KAZANMAK\"

Tokyo\'da hedefim tekrar şampiyon olup altın madalya kazanmak diyen Akgül sözlerine şu şekilde devam etti; \"Tabi tüm sporcuların hayali Olimpiyatlardır. Olimpiyatlara katılabilmektir. Ben 2012 yılında bunu başardım. Artık olimpiyatlara katılabilmek bizim için bir hayal bir başarı değildir. Ben 2012 Rio Olimpiyatlarına gitmeden öncede hep söyledim. Bizi gümüş ve bronz kurtarmaz dedim. Allah\'a hamdolsun iki kez dünya şampiyonu oldum. İki kez dünya şampiyonu olan bir sporcunun da olimpiyatlarda da başarılı olması gerekiyordu. Ben de bunu başardım. Ülkeme tek altın madalyayı kazandırmak bana nasip oldu. 2020 olimpiyatlarına da tek olimpiyat şampiyonu olarak gideceğim. Hedefim Tokyo\'da da yeniden olimpiyat şampiyonu olup altın madalya kazanabilmek. Milletimizin beklentisi de budur. Ben de hep bu doğrultuda çalışıyorum. Girdiğimiz bütün müsabakalar olimpiyatların hazırlığıdır. Avrupa ve Dünya şampiyonaları olimpiyatlara hazırlık şeklinde geçiyor. Çünkü bu şampiyonalarda karşılaştığımız sporcularla olimpiyat oyunlarında da karşılaşıyoruz. Tabi bu arada jenerasyonlar da değişiyor. Yeni sporcularla da zaman zaman karşılaşıyoruz. Ben artık tecrübeli sporcular kategorisine geçtiğimizi düşünüyorum. Bir çok ülkede genç sporcular artık karşımıza çıkıyor. Onlar olimpiyat oyunlarında kendilerini göstermek isteyeceklerdir. Biz de tecrübemizle altın madalyaya ulaşmak istiyoruz. Hedefim ikinci kez olimpiyat şampiyonu olmak.\"

\"PARTNERSİZ ŞAMPİYON\"

Partner eksikliğine de değinen Taha, \"Maalesef 6 yıldır en büyük eksikliğim partnerimin olmamasıdır. Bu durumu elimden geldiği kadar idare ettim ve etmeye çalışıyorum. Kendi kilomda bir rakiple güreşmek yerine iki ya da üç rakiple güreşerek kondisyon açığımı kapatmaya çalışıyorum. Kısa dinlenme aralıklarında üç ya da dört rakiple güreşiyorum. Kendi seviyemde üç dört rakibim olsa kendimi daha fazla geliştiririm. Gençlerden bizlere rakip olabilecek yetenekli sporcular olsa rekabet artacağı için başarı da artar. Şuanda alttan gelen kardeşlerimizden bizlerle rekabet edecek seviye de kimse yok. Onlar bizlerle rekabet edecek seviyeye ulaştıkları zaman bizde bu ortamdan faydalanacağız. Daha fazla çalışacağız. Diğer ülkeler bu rekabet ortamını başarıyorlar. Sporcular çok iyi rakiplerle antrenman yapıyorlar. Bu da onlara çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Ekranda görünmese de bir sıfır önde başlıyorlar. Bundan sonraki süreçte tabi bizde kendimizi geliştirmek adına yurtdışı kamplarına katılabiliriz. Amerikalı sporcu Snyder beni davet etti. Gidip onunla birlikte çalışma imkanım olabilir. Kendisini çok beğeniyorum. Üstün bir sporcu. Bunun gibi düşüncelerimiz var ilerleyen zamanlarda netleştireceğiz. Partnersiz şampiyonluğu 7 senedir başarıyoruz. O yüzden partnersiz şampiyon diyebilirsiniz. Ülkemizde tabi Kırkpınar var. 65 tane başpehlivan var. Bunlardan 10 tanesi bile mindere gelip Türkiye şampiyonalarına gitseler rekabet o kadar artar ki, genç kardeşlerimizde çok olumlu etkilenirler. Çünkü 10 tane iyi sporcu geldiğinde bir şampiyonaya herkesin çalışma temposu ve azmi çok daha fazla artacaktır. Maalesef yağlı güreş yapan sporcularımız mindere yanaşmıyorlar. Onlara da çağrı yapıyorum mindere gelsinler. Antrenmanlara gelsinler, kamplara gelsinler. Özellikle ikili antrenmanlarda onlardan çok istifade edeceğimizi düşünüyorum\" diye konuştu.

\"EN BÜYÜK DESTEKÇİ, MELİH GÖKÇEK\"

Amatör sporcuların en büyük destekçisi Melih başkandır diyen Akgül sözlerine şöyle devam etti, \"Başkanımız görevini artık bıraktı. Başkanımız sadece güreşin değil tüm amatör branşların en büyük destekçisi oldu. Kendisine bizim vefa borcumuz vardır. Yanına gittiğimiz zaman da kendisine söylüyoruz. Onlarca sporcu belediyenin desteğiyle spor yapıyor, iş buluyor. Kendisinin bizler de çok emeği vardır. Başkanımıza bizlere ve tüm sporcularımıza verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz\" dedi.

\"HAYIRLI BİR KISMET ÇIKARSA EVLENECEĞİM\"

Son olarak Taha\'yı ne zaman evlendiriyoruz? Sorusunu cevaplayan Akgül şunları söyledi:

Her gittiğim yer de artık bu soruyla karşılaşıyorum. Ben çok düzenli yaşayan biriyim. Sporculuk hayatımdaki başarımı da buna bağlıyorum. Bu yüzden evliliği düşünüyorum. Evliliğin sporculuk hayatımı olumlu yönde katkı sağlayacağına inanıyorum. Hayırlı bir kısmet çıkarsa ki şuana kadar çıkmadı. O zaman evleneceğim inşallah.\"

