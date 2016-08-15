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Spor

Milli güreşçi Rıza Kayaalp Rio'da finalde

Kayaalp, yarı finalde Alman güreşçi Eduard Popp'u 8-0 yenerek finale yükseldi

15 Ağustos 2016 20:37

Erkekler grekoromen stil 130 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Rıza Kayaalp, Venezuelalı rakibi Caraballo Cabrera'yı teknik üstünlükle, Azeri Sabah Shariati'yi 5-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Milli Güreşçi'nin yarı finaldeki rakibi Alman Eduard Popp'tu. Rıza, Popp'u 8-0 yenerek finale yükseldi.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Carioca Arena'da düzenlenen erkekler grekoromen stil 130 kilo güreş müsabakalarında, Türkiye'nin en büyük madalya umutları arasında yer alan milli güreşçi Rıza Kayaalp ile Venezuelalı Erwin Jose Caraballo Cabrera ikinci turda karşılaştı. Kayaalp, rakibini teknik üstünlükle yenerek olimpiyatlarda adını çeyrek finale yazdırdı. Milli güreşçinin madalya mücadelesi, gün içinde yapılacak karşılaşmalarla devam edecek.

Kayaalp'in yarı finaldeki rakibi de Azeri Sabah Shariati'ydi. Shariati'yi 5-0 mağlup eden Kayaalp adını Rio'da yarı finale yazdırdı.

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