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Spor

Milli güreşçi Ayşegül Özbeğe'den gümüş madalya 

İSTANBUL / DHA 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli güreşçi Ayşegül Özbeğe, gümüş madalya kazandı

16 Kasım 2018 01:31

İSTANBUL / DHA

23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası\'nda mücadele eden milli güreşçi Ayşegül Özbeğe, gümüş madalya kazandı.
Romanya\'nın başkenti Bükreş\'te düzenlenen şampiyonada 76 kiloda ülkemizi temsil eden Ayşegül Özbeğe, finalde Çinli rakibi Peliha Peliha ile karşılaştı. Rakibine mağlup olan Ayşegül Özbeğe, gümüş madalyada kaldı.
Türkiye\'yi 72 kiloda temsil eden Buse Tosun ise, İtalyan Enrica Rinaldi\'yi 7-0\'la yenerek çeyrek final, Hindistan\'dan Naina Naina\'yı sayı tuşuyla (12-0) geçerek yarı final, Kazak Zhamila Bakbergenova\'yu da tuş ederek finale yükseldi.
Milli güreşçi, finalde Rumen Alexandra Nicoleta Anghel ile karşılaşacak.

(FOTOĞRAFLI)

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