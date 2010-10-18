Milli Görüş'te Benjamin Button saadeti

T24 - Saadet Partisi'nin dün yapılan olağanüstü kongresinde, kayıp trilyon davası nedeniyle aldığı hapis cezası 'sürekli hastalık' gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'nca affedilen Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan genel başkanlığa seçildi. Erbakan 12 yıl aradan sonra 84 yaşında yeniden genel başkanlık koltuğuna otururken kızı, oğlu, damadı ile kurmaylarının yakınları da parti yönetimine girdi.



Benjamin Button'un Tuhaf Hikâyesi



Necmettin Erbakan dün yapılan kongre de son ana kadar adaylığını açıklamadı. Vatan gazetesinde yaımlanan haber şöyle:



Necmettin Erbakan, Saadet Partisi’nin dünkü olağanüstü kongresine saatler kala aday olmayacağını açıkladı. Ancak delegeler ‘Hoca’yı genel başkanlığa aday gösterdi. Ve Erbakan, tek aday olarak girdiği seçimde 684 oyla genel başkan seçildi. Böylece 1969 yılında girdiği siyaset arenasına, kısa bir aranın ardından yeniden dönüş yaptı





Saadet'te Erbakan dönemi



Son zamanlarda sancılı süreçlerden geçen, 11 Temmuz’daki olağanüstü kongreden sonra kayyuma devredilen Saadet Partisi’nde dün yine Erbakanlı bir dönem başladı. Olağanüstü büyük kongre yapan partinin genel başkanlığına kimin aday olacağı son ana kadar belli değildi. Necmettin Erbakan da aday olmayacağını açıklamıştı. İşte kongre bu belirsiz havada başladı...





Delegeler aday gösterdi



Ankara’daki Atatürk Kapalı Spor Salonu, kongre için hınca hınç dolmuştu. ‘İnadına Erbakan’, ‘Şuurlandık, çelikleştik, geliyoruz’ pankartları açılmış, partililer başlarına ‘Mücahit Erbakan’ bantları takmıştı. Özel bir platformla sahnenin altından kürsüye yükselen Necmettin Erbakan’ın konuşması büyük coşku yarattı. Sık sık sloganlarla kesilen konuşmanın ardından da beklenen açıklama geldi. Erbakan aday olmayacağını açıklamasına rağmen 88 delege Yeşil Liste ile Necmettin Erbakan’ı genel başkanlığa aday gösterdi. Kongre Çağrı Heyeti Başkanı Mustafa Kamalak, Divan Başkanlığı için kendisine gelen önergeyi oyladı. Bu oylama sonucu Divan Başkanlığı’na Yasin Hatipoğlu getirildi. Parti tüzüğü ve programında yapılan değişikliklerin oylanmasının ardından genel başkanlık için tek bir liste verildiğini belirten Hatipoğlu, Erbakan’ın “Yeşil Liste”siyle birlikte aday gösterildiğini açıkladı.

3 oy geçersiz sayıldı



Bu sözlerin üzerine salonda büyük bir alkış koptu. “Mücahit Erbakan”, “Başbakan Erbakan” ve “İnadına Erbakan” sloganları çınladı. Kongrede, 1250 delegenin oy kullanması gerekirken ve Kurtulmuş ve beraberinde bazı delegelerin istifa etmesine rağmen “Kongre çoğunluk sayısının” bulunması dolayısıyla oy verme işlemi başladı.Erbakan, tek aday olarak girdiği genel başkanlık seçiminde oy kullanan 687 delegeden 684’ünün oyuyla genel başkanlığa seçildi. 3 ise oy geçersiz sayıldı.





Göz yaşları içinde teşekkür etti



84 yaşında, 5’inci kez genel başkanlığa seçilen Erbakan, delegelere hitaben teşekkür konuşması yaptı. İşte Hoca’nın gözyaşları içinde yaptığı konuşmadan satır başları:





MİLLİ NİZAM GİBİ:



41 sene evvel Milli Nizam kongresindeki aynı aşkı, aynı şevki, aynı parlaklığı bir kere daha yaşamış olduk. Allah’a sonsuz şükürler ediyorum. Kendi partimize kavuştuk. Elhamdülillah. Allah’a sonsuz şükür ediyorum.





BİZDE VAZİFE İSTENMEZ, VERİLİR:



Bizde vazife istenmez verilir. Bu vazifenin teklifini hazırlayan arkadaşlar çok iyi bilirler, tek kelime kendilerine bir şey söylenmemiştir. Hür iradeleri ile kalplerindekini ortaya koymak suretiyle kendileri karar vermişlerdir. Allah yüz aklığı versin, bu vazifeye layık olmayı nasip etsin.

5 HAMLE: Bana partimizi derle toparla ve 5 hamleyi yap diyorsunuz. Bunlar; şuurlanma, çelikleşme, görevlerimizi yapmamız, milli görüş kuruluşlarını tamamlamamız, önümüzdeki seçimin heyecanını azami derecede hissederek canla başla çalışmamızı sağlamak. Allah sizlerin de gayretlerinizle bunları gerçekleştirmeyi nasip etsin? İkincisi ’bizi iktidara taşıyacaksınız’ diyorsunuz. Bunu siz bütün insanlığın saadeti için söylüyorsunuz. ‘Hocam ne yap yap, SP’yi iktidara getir’ diyorsunuz.





KONUŞMASINDA AK PARTİ’YE YÜKLENDİ



'İçi saman dolu kuşla gerçek kuş bir olur mu!'



Erbakan, genel başkan adaylığı henüz açıklanmadan önce kongrenin açılışında yaptığı konuşmada AK Parti’ye ve ‘Tayyip’ ismiyle hitap ettiği Erdoğan’a yüklendi...

'ASLI VARKEN DİĞERLERİNİ GETİRDİLER'



Emperyalizm, daha önce AK Parti’ye “Sen şeriatçısın” diyerek izin vermezken, Saadet Partisi’nin yükselişinin ardından onlara çalıştı. AKP nedir, Saadet Partisi nedir onu anlatacağız, bu zihniyet daha önce Demirel’i getirdi onu kullandı. Daha sonra bizim evladımız Özal’ı getirdi, sonra Tayyip’i. Aslı varken diğerlerini getiriyor. Hiç saman dolu kuşla gerçek kuş bir olabilir mi? Saman dolu kuşlarla bunları kandırıyorlar. Oku sandıktan çıkardık, 9 ay sonra iktidar olacağız.





ÜÇÜNCÜ ŞAHLANIŞ



Milli Görüş’ün yok olduğunu söyleyen zihniyet, şunu iyi bilsin ki, daha önce Türkiye’nin en büyük partisi olduk. Birinci şahlanış, ikinci şahlanış ve bugün üçüncü şahlanışın adımını atıyoruz.





'KEŞKE HİZMET ETSE BİZ DE ALKIŞLASAK'



Suudi Arabistan Kralı, Tayyip’e İslam nişanı takıyor. Keşke Tayyip hizmet etse de biz de alkışlasak.





'OKŞAYARAK YUTMA'



Bunlar okşayarak yutma projesidir. Bizi AB’ye almayarak okşaya okşaya yutuyorlar. Tarihin en şerefli milletini zincirle AB’nin kapısına bağlamışlar, bunlar hangi milletin çocuğu? Milli Görüş boşu boşuna çıkmamıştır...





