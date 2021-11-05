Millî Görüş Vakfı başkanlığına Temel Karamollaoğlu getirildi

Milli Görüş'ün önde gelen isimlerden Oğuzhan Asiltürk'ün hayatını kaybetmesiyle, Millî Görüş Vakfı Başkanlığı'na getirilen isim belli oldu. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millî Görüş Vakfı’nın genel başkanı oldu.

Milli Gazete'de çıkan haberde, konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi; "Merhum Oğuzhan Asiltürk’ün dâr-ı bekâya irtihali sonrasında iki kez toparlanan vakıf mütevelli heyeti, ittifakla Recai Kutan’a genel başkanlık teklif etti. Kutan’ın sağlık problemlerinden dolayı kabul edemeyeceğini ifade etmesinin ardından yine ittifakla Karamollaoğlu, Millî Görüş Vakfı’nın genel başkanı seçildi."