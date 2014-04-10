Milli Gazete'den Mısır'daki 529 idam kararı için Ayasofya'ya kefenli davet

Milli Görüş geleneği ve Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete, Mısır’da haklarında idam kararı verilen 529 Müslüman Kardeşler üyesi için eylem çağrısında bulundu. Milli Görüş’ün gençlik teşkilatı Anadolu Gençlik Derneği’nin organize ettiği gösteriye tam sayfa yer veren Milli Gazete’nin haberinde “Anadolu Gençlik Derneği, tüm Türkiye’yi kefenleriyle birlikte akşam saat 20.00‘da Ayasofya Camii Meydanı’nda adaletsizliğe ve zulme karşı kıyama davet ediyor” denildi.

Milli Gazete’de yer alan haberde şu ifadelere yer verildi:

Bu akşam, mazluma cesaret, zalime korku ol...

Bu akşam, Rabia şehitlerinin yüzündeki buse ol...

Bu akşam, mağdur, ezilen Mısır halkının duacısı ol...

Bu akşam, gecenin karanlığını delen Ümmetin sesi ol…

Bu akşam, İslam Birliğinin, ümmet bilincinin kıvılcımı ol...

Bu akşam, tağutları, putları, firavunları devirenlerden ol…

Bu akşam, zalime, zalimin zulmüne karşı saf tutanlardan ol...

Bu akşam, 529 kere haksız idam kararına hayır diyenlerden ol…

Bu akşam, “Allah-u Ekber” deyip çaresizliğin darağaçlarını yıkanlardan ol! Bu akşam, bütün zincirleri kırmak için Ayasofya’da ol!

Bu akşam ‘1 yürek’ ol

Bugün Ayasofya Camii Meydanı’nda adalet isteyen insanlığın vicdanı kıyama duruyor.

İnsanlığın vicdanına seslenecek olan Türkiye ümmetin sessizliğine de ses olmuş olacak…

“Etrafı kan gölüne çevirenlere suskun kalanlar şimdilerde de Mısır’da yaşanan hukuk tiyatrosuna suskun kalıyor…

İnsanlığın vicdanını acıtan 529 idam kararı uygulanmadan kıyama kalkalım” şiarıyla meydanlara inen Anadolu Gençlik Derneği, tüm Türkiye’yi kefenleriyle birlikte akşam saat 20.00‘da Ayasofya Camii Meydanı’nda adaletsizliğe ve zulme karşı kıyama davet ediyor…

529 idam

Bugün Ayasofya Camii Meydanı’nda adalet isteyen insanlığın vicdanı kıyama duruyor. İnsanlığın vicdanına seslenecek olan Türkiye ümmetin sessizliğine de ses olmuş olacak…“Etrafı kan gölü çevirenlere suskun kalanlar şimdilerde de Mısır’da yaşanan hukuk tiyatrosuna suskun kalıyor…İnsanlığın vicdanını acıdan 529 idam kararı uygulanmadan kıyama kalkalım” şiarıyla meydanlara inen Anadolu Gençlik Derneği, tüm Türkiye’yi kefenleriyle birlikte akşam saat 20.00‘da Ayasofya Camii Meydanı’nda adaletsizliğe ve zulme karşı kıyama davet ediyor…

Mısır’da halkın hür iradeleriyle seçilen ilk Cumhurbaşkanı olan Dr. Muhammed Mursi, geçtiğimiz yıl Siyonist ve ABD destekli darbeciler tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. Darbeye karşı protesto olaylarında, darbeci cunta yönetimi, birçok meydanda 8 binden fazla Müslüman’ı acımasızca katletmiş ve birçoğunu da tutuklamıştı. Son olarak da meşru yönetimi savunan ve bu hakkını ifade hürriyeti kapsamında sivil gösteriler ile ortaya koyan İhvan üyesi 529 kişinin idamına karar verilmesi Anadolu Gençlik Derneğini harekete geçirdi. Hukuk adına işlenen bu rezaleti tel’in eden ve zulmü lanetleyen Anadolu Gençlik Derneği tüm Türkiye’yi Ayasofya Meydanı’nda kıyama davet ediyor.

Zulmü hoş görmeyeceğiz

Gazetemize açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği İstanbul İl Başkanı Ali Uğur Bulut “Biz, yeryüzünde hakkı üstün tutmaya çalışan insanlar topluluğu olarak adaletsizliği ve zulmü hoş görmeyeceğimizi bir kez daha bu vesile ile ifade ediyoruz. Mısır topraklarında bu tür olaylar beş bin yıldır yaşanmaktadır. Geçmiş tarihlerde benzer zulümleri Firavunlar yapmıştı. Son yüz yıldır da Mısır’ın Firavunlardan farkı olmayan Batı yanlısı kukla yöneticileri tarafından uygulanmaktadır” dedi. Mısır’da verilen bu insanlık dışı kararlar karşısında seslerini çıkarmayan demokrasi havarileri gibi olamayacaklarını söyleyen Bulut, zulme Müslümanların sessiz kalmaması gerektiğini belirterek tüm Türkiye’yi Ayasofya Camii meydanı’na davet ediyor.

İhvan’a her dönem iftira atıldı

Mısır’da Müslüman Kardeşler’e her dönemde iftiralar atılmıştır. Mısır-İsrail savaşlarında, İsrail’in şiddetli saldırıları karşısında Mısır’ın askerleri geri çekilirken, Müslüman Kardeşler mensupları Süveyş’i kahramanca savunmuşlar ve İsrail’in ilerlemesine izin vermemişlerdi. Aynı dönemde bunlar yaşanırken, Mısır’ın resmi haber kaynakları ‘Müslüman Kardeşler cephelerden kaçıyor, Süveyş’i askerlerimiz savunuyor’ diye yalan haberleri Mısır halkına sunmuşlardı. Geçmişte olduğu gibi bugün de Mısır’ın resmi haber kaynakları, darbecileri meşru, Mısır halkını ise gayrı meşru olarak gösteriyorlar.

Ayrıca Mısır’da yaşanan hukuk dışı idam kararlarına sosyal medyadan da tepki gelmeye başladı. Sosyal medya üzerinden değişik kampanya başlatan vicdan sahibi insanlar, Twitter üzerinde idam kararlarının durdurulması için 230 milyon twit atarak tepkisini dile getirdi.

Bugün, Mısır’da tarih yeniden tekerrür ediyor

Yıllardır ülkeyi demir yumrukla yöneten ve binlerce kişinin ölümüne neden olan Hüsnü Mübarek’in elini kolunu sallayarak tahliye edildiğini söyleyen Bulut, “Darbeci mahkemeden Müslüman Kardeşler için skandal sayılacak karar çıkıyor. Şiddetin asıl sahipleri olan cunta yönetimi, masum ve suçsuz İhvan mensuplarını ‘halkı şiddete teşvik suçu’ndan cunta mahkemeleri tarafından yargılıyor ve 529 yöneticiye idam kararı veriyor. Bu kararlar Mısır’ın yakın tarihindeki ilk karar değildir. Daha önce de Hasan el Benna’yı, Seyyid Kutub’u, Abdulkadir Udeh’i şehid etmişlerdi. Ama onların şehid kanları, milyonlarca şehidlik sevdalısının yetişmesine vesile olmuştu” şeklinde konuştu.

Kendi kanınızı akıtmayın

Mısır’ın darbeci yönetimine samimi ve art niyetsiz olarak çağrı yaptıklarını söyleyen Bulut, “ Mısır’da dökülen kardeşkanına bir yenisi eklemeyin!

Kendi halkına silah kullanan o halktan olamaz! Kendi kanınızı akıtmayın!

Adil yargılamanın önünü açın… Toplumsal barışın önün açın… Şeffaf bir seçim yapın! Mısır’ı kin ve öfkeye teslim etmeyin… Mısır hukuk sistemi mısır halkının üzerinde bir giyotin olmamalı… Bırakın sizin de ihtiyacınız olan adalet kazansın… Bırakın Mısır kazansın! Bırakın Kardeşlik kazansın” ifadelerini kullandı.