Milli Gazete'den LGBTİ afişine karşı nefret çağrısı: Bu sapıklığa dur diyecek adam aranıyor!

Milli Gazete, Kadıköy Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolasıyıla billboardlarını kadın ve LGBTİ sivil toplum kuruluşlarına açmasını "Sapıklık ilanı" başlığıyla manşetinden duyurdu.

Billboardlar için change.org üzerinden linç kampanyası başlatılmıştı ve Kadıköy belediyesi Medya İletişim Danışmanı Leyla Alp, "Çoğulcu, demokratik bir anlayışla herkesin belediyesi olarak tüm yurttaşlarımızın da kendisinden farklı düşünenler, yaşayanlar için aynı hassasiyeti taşıdığına inanıyoruz" diye konuşmuştu.

Tolga Saçıkaralı imzasıyla gazetenin manşetinden yayımlanan haber şöyle:

İktidar, AB normlarını yasalaştırarak mevzuatı uygun hale getirdi; dernekler, vakıflar kuruldu... HDP seçim kampanyasında “propagandasını” yaptı... CHP’li belediyeler de afişlerle millete reklâmını yapıyor...

Sapıklık ve sapkınlığın “özgürlük” adı altında pazarlanması gençlerimizi, aile kurumumuzu ve neslimizi tehdit ediyor. Bu milletin asla kabul etmeyeceği sapık ilişkileri ifade eden ve “LGBTİ” harfleriyle sembolleştirilerek kamuoyuna “tercih” meselesi ve “insan hakkı”ymış gibi takdim edilmeye çalışılan ne kadar sapkınlık varsa milletin bir parçası haline getirilmeye çalışılıyor. Önce yabancı sonra da yerli televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde boy gösteren sapıklıklar AB normları çerçevesinde mevzuatımıza bile girdi. Sapıklıkları yaymak için dernek ve vakıflar kuruluyor, yürüyüşler yapılabiliyor. Son olarak bu sapıklıkların tamamına alenen verilen destek CHP’li Kadıköy Belediyesi’nin afişiyle kendisini gösterdi.

KAMUOYU ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Bütün dünyada “küresel proje” olarak yürütülen LGBTI sapıklıklarının yayılmacılığı maalesef her geçen gün ülkemizde de zemin buluyor. Öyle ki, siyaseten ayrı düşünen hatta “düşman partiler” gibi görünen taraflar LGBTİ konusunda aynı çizgide buluşuyor. Basireti bağlanmış idarecilerimiz göz göre göre bir neslin bozulmasına çanak tutuyor. İktidar partisi Adalet ve Kalkınma Partisi mevzuatımıza taşıdığı AB normlarıyla bu rezilliğe yasal zemin hazırlarken, anamuhalefet partisi mesubu CHP’li belediyeler ve medya dünyası da adeta kamuoyu çalışması yapıyor.

SAPIKLIĞA KİM DUR DİYECEK?

Kadınlar Günü’nü bahane ederek kadına büyük bir saygısızlık olarak okunması gereken afiş ise billboardlarda değil, utanç duvarımızda boy gösteriyor. Allah’ın (c.c.) lanetlediği ve bir hastalık olan bu sapıklıkların devlet ve belediye eliyle meşrulaştırılmaya çalışılması en çok ahlâklı yaşamaya çalışan insanların yaşam alanlarını tehdit ediyor. Ahlâklı yaşamaya çalışan ve ahlaklı bir nesil yetişsin diye uğraşanlar ise bu sapıklığa dur diyecek “ADAM” arıyor.

CHP’Lİ KADIKÖY BELEDİYESİ GÜYA “8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ”NÜ KUTLUYOR…

LGBTİ ilanıyla kadına hakaret ediliyor…

Avrupa Parlamentosu tarafından geçtiğimiz sene Tiran’da düzenlenen LGBTİ zirvesinde, CHP’li Binnaz Toprak ile AKP’li Nursuna Memecan’ın yer alması, sapkınlığın ve sapıklığın resmiyet kazanmasına sebep olmuştu. Ardından İstiklal Caddesinde düzenlenen “onursuzluk” yürüyüşüne devlet ricalinin göz yumması yaşanan birçok skandal zincirine zemin hazırladı. Son olarak Kadıköy Belediyesi tarafından hazırlanan billboardlarla LGBTİ örgütünün propagandası yapıldı. Lambda İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği’nin hazırladığı, “Lezbiyenim, biseksüelim, transım, interseksim: Okulda, işte mecliste her yerdeyim!” yazılı billboardlar ilçenin sokaklarında ifsat saçtı. Eğer önlem alınmazsa yakın bir gelecekte aile mahremiyeti kalmayacak. Babasız, annesiz ve kimliksiz bir toplum türeyecek…

“CAMİYE HAYIR SAPKINLIĞA EVET”

KADIKÖY Deniz Otobüsü İskelesi yanındaki otopark alanına Başbakanlık, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İstanbul İl Müftülüğü talebi doğrultusunda yapımı planlanan “Ulu Cami” için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda askıya çıkarıldığı iddia edilmişti. Olayın ardından konuyla ilgili Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu açıklamalarda bulunmuş ve caminin yapılmaması için gerekli tüm mercilere itiraz edeceklerini söylemişti. İlçeye cami yaptırmamak için elinden gelen yapan ama mesele gayri ahlaki faaliyetlere geldiğinde her türlü desteği veren Nuhoğlu’na vatandaşalar sosyal medya üzerinden sert eleştirilerde bulundurlar.

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