Milli Gazete'den: Hangi güçlü bakan, en yakınındaki adamın eşinde çıkan Bylock'un soruşturulmasını önledi?

Milli Gazete yazarı Ahmet Yavuz, güçlü bir bakanın, en yakınındaki adamının karısından 'FETÖ'nün gizle haberleşme programı olan ByLock'un çıktığını iddia etti. İsim vermeyen Yavuz, bakanın, ByLock'un soruşturmasını önlediğini ileri sürdü.

Ahmet Yavuz, Milli Gazete'de "Gurgun cücükleri, sonbaharda seçim diyor!" başlığıyla yayımlanan yazısında "Hangi güçlü bakan, en yakınındaki adamının eşinde çıkan Bylock’un soruşturulmasını engelledi?" diye sordu.

İsim vermeyen Yavuz, bugünkü yazısında okurlarına "Sizce Külliye; Başbakan, bakanlar, bürokrasi ve teşkilatı en çok rahatsız eden hangi kibirli ismi görevden alırsa en az 5 puan kazanır?" sorusunu yöneltti.