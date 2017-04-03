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Milli Gazete'de Saadet binasına asılan "Evet" pankartı için ağır sözler: Şerefsizlik; kaç paraya satılmışlar!

"Merak bu ya soruyorum..."

03 Nisan 2017 21:37

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'yi kuran çekirdek kadronun içinde yetiştiği Milli Görüş çizgisinin yayın organı Milli Gazete, Saadet Partisi'nin İstanbul'daki Genel Merkez binasına AKP imzalı "Evet" pankartı asılmasına ağır bir mani ile tepki gösterdi. 

Milli Gazete'nin birinci sayfasında her gün bir dörtlüğün yayımlandığı 'Kılçık' isimli köşede, "Haraç- Mezat satılanlar..." başlığıyla şu dizelere yer verildi:

"Saadet'in balkonuna 'Evet' pankartı asmışlar...
Şerefsizlik payesine nasıl da tez ulaşmışlar!?...
Şeref-haysiyet sahibi milletimle hem-hâl olup;
Merak bu ya soruyorum: Kaç paraya satılmışlar?..."

ETİKETLER

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