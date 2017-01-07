Milli Gazete'de Başbakan Yıldırım'a 'Yıldırım Akbulut' benzetmesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'yi kuran çekirdek kadronun içinde yetiştiği Milli Görüş çizgisinin yayın organı Milli Gazete, "emanetçi başbakan" olarak anılan Yıldırım Akbulut ile Başbakan Binali Yıldırım'ı birbirine benzetti. Milli Gazete'nin birinci sayfasında her gün bir dörtlüğün yayımlandığı köşede Başbakan Yıldırım, Yıldırım Akbulut'a benzetilerek hicvedildi.

Milli Gazete'nin bugünkü sayısında (7 Ocak 2017) "Taha" mahlasıyla yayımlanan dörtlük şöyle:

Bulut ve Yıldırım...

“Yıldırım”la “Akbulut” göklerde geziyorlar...

Anlamsız tebessüm inciler diziyorlar...

“Akbulut” gürleyince; yere düşer “Yıldırım”...

İkisi birbirine nasıl da benziyorlar!?..

Yıldırım Akbulut kimdir?

Avukatlık yaparken 1983 seçimlerinde parlamentoya Erzincan Milletvekili olarak giren eski TBMM Başkanı ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut, Turgut Özal, Kenan Evren'in ardından Başbakanlık ve ANAP Genel Başkanlığı'nı bırakarak 8. Cumhurbaşkanı olarak 1989 yılında Köşk'e çıkınca sürpriz isim olarak bu koltuklara oturdu. Özal'ın görevlendirmesiyle 47. Hükümet'i kurarak Türkiye'nin 20. başbakanı oldu. Bu görevde iki yıl kalan Akbulut, Özal'ın Irak'a girme planlarına da karşı çıktığı süreçte Başbakanlık ve ANAP Genel Başkanlığı koltuklarından ayrılmak zorunda kaldı. Daha sonra kurucularından olduğu ANAP'tan istifa eden ve geri dönen, 2002 seçimlerine DYP listelerinden girdi, ancak parti barajı aşamadığı için milletvekili seçilemedi.

Emekli Anayasa Mahkemesi üyesi Samia Akbulut ile evli olan Akbulut, aktif siyasetin ardından otomobil satış bayiliği açtı.