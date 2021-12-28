Milli Gazete yazarı: Erdoğan’dan AKP’ye tepki!

Milli Gazete yazarı Zeki Ceyhan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Tayyip Erdoğan’ın partisine torba yasalar konusunda uyarı yaptığını yazdı.

Ceyhan, bugünkü köşe yazısında iktidara yakın medyada çıkan bir haberi hatırlattı:

"Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan konuşmalarında genellikle muhalefete tepki gösterir. Muhalefet partilerini ya da o partilerin liderlerini diline doladığına tanık oluruz. Bu defa ise muhalefet yerine kendi partisine tepki göstermiş ve hem bakanlarından hem de grup yönetiminden ulu orta her konunun Meclis gündemine getirilmemesini istemiş.

Yandaş medyada yer alan haberlere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere, 'Bir daha böyle ayaküstü, yeterli hazırlık yapılmamış, arkası önü düşünülmemiş, etki analizi yapılmamış şeyleri Meclis gündemine getirmeyin' demiş.

Haber 'muhalif basında' yer almış olsa inanmakta tereddüt gösterirdik fakat “yandaş basın” tarafından verilince Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bizim de kendisine yüzde yüz hak verdiğimiz bir konuda AKP’lileri uyarmaya çalıştığını düşündük."

"AKP grup yönetimi yeterli hazırlıkları yapmadan ayaküstü bir şeyler hazırlayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne koyuyor ve O da bunu dillendirince ortalık karışıyor. Doktor maaşlarına zam olayında olduğu gibi."