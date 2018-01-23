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Milli Gazete yazarı: Derin Türkiye, "Bu oyundan vazgeçin, sonraki harekâtın adı Zeytin Dağı olur" diyor

"Bazı kesimlerin çok iyi anladığı o mesaj' operasyonun adında gizli!"

23 Ocak 2018 18:21

Milli Gazete yazarı Ahmet Yavuz, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSk) Suriye'nin Kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başbakan Binali Yıldırım'ın, “Zeytinler halka, dalları teröristlere!" sözlerini hatırlatan Yavuz, "Terör örgütlerinin arkasındaki Siyonist ve emperyalistlere Derin Türkiye diyor ki, 'Bu oyundan, Nil ile Fırat arası hayalinden vazgeçin. Sonraki harekâtın adı Zeytin Dağı' olur" ifadesini kuallandı.

Ahmet Yavuz, "Zeytin Dalı'nın gizli mesajı!" başlığıyla yayımlanan (23 Ocak 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Uğruna son yüzyıl boyunca milyonlarca insanın kanını döktükleri, Siyonistlerin Nil ile Fırat arasındaki Arz-ı Mev’ud’a karşı Türkiye, Fırat Kalkanı’nı, Cerablus’ta Ağustos 2016’da açtı. Suriye’nin kuzeyinde Akdeniz’den Kuzey Irak’a uzanacak terör koridorunu parçaladı.

1974’teki Kıbrıs zaferinden sonra, KKTC bayrağındaki hilalin altı ve üstüne iki kırmızı şerit çizerken de, “Anadolu’yu çiğnemeden Büyük İsrail hayal” demişti Gerçek Türkiye.

Şimdi de Türk devleti, Afrin’de PKK/PYD Amerikan-İsrail taşeronuna karşı Zeytin Dalı Operasyonu’nu başlattı. Başbakan ise, “Zeytinler halka, dalları teröristlere!” dedi.

Aslında bu operasyonun başka bir mesajı daha var. “Bazı kesimlerin çok iyi anladığı o mesaj” operasyonun adında gizli!

Terör örgütlerinin arkasındaki Siyonist ve emperyalistlere Derin Türkiye diyor ki, “Bu oyundan, Nil ile Fırat arası hayalinden vazgeçin. Sonraki harekâtın adı Zeytin Dağı” olur.

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