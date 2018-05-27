Milli Gazete yazarı: Ambulansı 20 dakika bekleten üniformalı zavallıları Allah'a havale ediyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'yi kuran çekirdek kadronun içinde yetiştiği Milli Görüş çizgisinin yayın organı Milli Gazete'nin yazarı Mehmet Biten, dün (26 Mayıs 2018) bir grup MHP'li üyenin Saadet Partililere yönelik olarak düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

"Olup biten" başlığıyla yayımlanan (27 Mayıs 2018) yazısında, "Ambulansı 20 dakika bekleten üniformalı zavallıları Allah’a havale ediyorum" ifadesini kullanan Biten, şunları söyledi:

"Ankara’da bayraklama çalışması yapan Saadet Partimizin kıymetli gençleri ve emektarlarına yapılan menfur saldırıyı kınıyor ve suçluların bir an evvel tespit edilip, haklarında gerekli işlemlerin yapılmasını adalet, hak hukuk adına bekliyorum. Ambulansı 20 dakika bekleten üniformalı zavallıları da Allah’a havale ediyorum. Başta yoğun bakımda olan milletvekili adayı Mehmet Fethi Bey olmak üzere bütün darp edilen kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."