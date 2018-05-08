Milli Gazete yazarı: 2014'te kalabalık bir AKP'li vekil grubu Gül'ü ziyaret etti, "Başbakan ol" dedi

Milli gazete yazarı Ahmet Yavuz, 2014 yılında, kalabalık bir AKP'li vekil grubunun 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret etti, "Başbakan ol" dedi" iddiasında bulundu.

Yavuz, "Gül cephesi, bunun uygun düşmeyeceğini, ancak partiden bir grubun daveti ile olabileceğini söyler. Aynen bugün olduğu gibi" dedi.

"Bir davet deklarasyonuna karar verilir. Ancak bu gizemli toplantının detaylarını, toplantıya katılan partinin kurt siyasetçisi Erdoğan’a uçurur! İş değişir!" diyen Yavuz, "Partinin ağır toplarının da olduğu o vekiller sigaya çekilince geri adım atarlar. Davutoğlu, Genel Başkan ve Başbakan olur" diye yazdı.

Yavuz, "Gül cephesi ise, “Siz partinin başına geçin!” diyen vekil grubuna bozulur. “Hem siz istiyorsunuz, hem vazgeçiyorsunuz” diye. Bu durum, Abdullah Gül’ün şimdi adaylık için neden bu kadar geniş mutabakat aradığını da açıklıyor. Ancak tepe nazarında “itibar” kazanan grubun o jurnalcisinin yükselişi hep sürer. Vekillik, bakanlık, yöneticilik… Açıkları, hataları da hep örtbas edilir. Gül’ün partisine dönüşünün önü de böylece kesilir" yorumunda bulundu.