Milli Gazete yazarı: 15 Temmuz'un çok tartışılan ismine dair bir dosya tutuluyor, 16 Nisan'dan sonra açılabilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'yi kuran çekirdek kadronun içinde yetiştiği Milli Görüş çizgisinin yayın organı Milli Gazete'nin yazarı Ahmet Yavuz, "devletin stratejik bir kurumundaki, önemli bir dostunun" kendisine "“Devletin her daim yeni doğan, özel evlatları vardır. İşte zirvelere yakın o masada; 15 Temmuz’un kilit ve çok tartışılan ismine dair bir dosya tutuluyor. 16 Nisan’dan sonra açılabilir" dediğini öne sürdü.

Ahmet Yavuz'un "Yargı mı, haklı Genelkurmay mı?" başlığıyla yayımlanan (11 Nisan 2017) yazısı şöyle:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İddianamesini tamamladı.

“15 Temmuz yönetim merkezi” dediği Akıncı İddianamesine göre;

“Askeri kanadın Bir Numarası HKK Eski Başkanı Orgeneral Akın Öztürk!”

***



Oysa Genelkurmay, 21 Temmuz 2016’da sitesinde bir açıklama yaptı. Akın Öztürk’ün, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal adına Akıncı’ya gittiğini…

Darbecileri iknaya çalıştığını… Yani temiz olduğunu açıklamıştı.

Bu durumda sormamız lazım. Akın Öztürk’e iftira mı ediliyor, korunup, kollanıyor mu? Kim haklı? Yargı mı, Genelkurmay mı?

Ya çok sadık, ya çok şüpheli

Geçen Ankara’nın nabzını iyi tutan iki dostla yemek yiyoruz!

İkisi birden; “Sence Reis, neden yurtdışı gezilerinde Hakan Abi ve Hulusi Abi’yi hiç ayırmıyor?”

“Ne duydunuz, ne düşünüyorsunuz?” diye karşı soruyla atağa geçince…

“Ya ikisini de ileride Başkan yardımcısı yapacak? Ya da özellikle ikincisine dair 15 Temmuz endişesi taşıyor!” demesinler mi!

Yapmayın Dostlar dedim! Böyle şey olur mu?

İnanamadım ama aha bu köşeye de not ettim!

***



Ve birkaç gün sonra…

Devletin stratejik bir kurumundaki, önemli bir yönetici dostum şu cümleyi kurmasın mı?

“Devletin her daim yeni doğan, özel evlatları vardır! İşte zirvelere yakın o masada; 15 Temmuz’un kilit ve çok tartışılan ismine dair bir dosya tutuluyor! 16 Nisan’dan sonra açılabilir!”

Baktım, önceki bilgileri anımsatıyor!

***



Aklıma, Savcılığın “Bir numara”, Genelkurmay’ın ise “Değil” dediği Akın Öztürk Vakası geldi!

Bu durumda sormak lazım.



Askeri 1 Numara kim? Yoksa Ergenekon’daki gibi hiç bilemeyecek miyiz?

Millet siyasi ayak temizliği bekleyedursun, 16 Nisan sonrası sizce başka defterler de açılır mı? Bir hafta daha sabır!