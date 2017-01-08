Milli Gazete: Şam'da Cuma kılmaya yetmedi abdestiniz!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'yi kuran çekirdek kadronun içinde yetiştiği Milli Görüş çizgisinin yayın organı Milli Gazete, son olarak Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un da öz eleştiri yaparak, "Baştan beri yanlıştı" dediği iktidarın Suriye politikasına tepki gösterdi.

Milli Gazete'nin birinci sayfasında her gün bir dörtlüğün yayımlandığı köşede Suriye politikası, Erdoğan'ın 2012'deki "Şam'a gideceğiz, Emevi Camisi'nde namaz kılacağız" sözüne atıf yapılarak hicvedildi.

Milli Gazete'nin bugünkü sayısında (8 Ocak 2017) "Taha" mahlasıyla yayımlanan dörtlük şöyle:

Alı, yeşili, moru... Soldurdunuz nergizi...

Çılgın hayalleriniz düşman etti Tebriz'i..

"Şam'da Cuma kılmaya" yetmedi abdestiniz;

Şehidin, yetimlerin "kanı tutmaz" mı sizi!!!?..