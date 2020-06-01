Milli Gazete, Nuri Ersoy’u manşetine taşıdı: Bu bizim kültürümüz değil, kültürsüz bakan!

Millî Gazete, bugün Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy’un arkadaşlarıyla beraber çekilmiş bir fotoğrafına yer vererek, “Bu bizim kültürümüz değil” manşetiyle çıktı. Ersoy’un katıldığı bir televizyon programında kullandığı, “Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u işgal ettikten sonra...” sözü hatırlatılan söz konusu haberde, “Kültürsüz bakan” ifadesi kullanıldı.

Öte yandan haberde “Ersoy’un şarkı söyleyen kadınla birlikte ritim tuttuğu, alkış yaptığı ve purosundan keyifle üflediği görüldü” gibi ifadelere yer verildi.

Ersoy, “Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u işgal ettikten sonra..." ifadesini kullanmış, hemen ardından 'fetih' diye düzeltmişti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da, İstanbul'da Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi açılış törenindeki konuşmasında, "İstanbul'un Fethi'nin 567'nci yıl dönümü coşkusu yaşadık. Son günlerde bazı kendini bilmezler çıkıp, fethi işgal olarak tanımlamaya çalışıyorlar. Bunlar cahili cühela. Fetih açmaktır, gönülleri kazanmaktır. Bunlar bunu bilmezler" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın sözlerinin ardından, atıfta bulunduğu kişinin, Ersoy olup olmadığı sosyal medyada tartışılmaya başlandı.

Millî Gazete’nin söz konusu haberi aynen şöyle:

Partili cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte “dışarıdan” bakan atamasına geçildi. Son kabinede de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na turizm işiyle iştigal eden bir isim atandı.

Bir tur firmasının da sahibi olan ve ticaret hayatında Yunanistan tarafından işgal edilen adalarımıza turist taşıyan ama bakanlık koltuğunda ülke turizmine hizmet etmek durumunda kalan Kültür Bakanı, İstanbul’un fethine “işgal” diyerek büyük bir gaf yapmıştı. Aynı Bakan’ın şimdi de içkili masalardaki eğlence görüntülerinin ortaya çıkması, “Kültür Bakanlığı turizmin çatısı altında olunca ve sürekli kültürümüze uzak isimlere bakanlık koltuğu emanet edilince kaçınılmaz son da bizleri bekliyor” yorumlarına neden oldu.

Ritim tuttu, purosunu üfledi

Geçtiğimiz yaz çekildiği iddia edilen görüntülerde Bakan Ersoy’un şarkı söyleyen kadınla birlikte ritim tuttuğu, alkış yaptığı ve purosundan keyifle üflediği görüldü. Çeşitli içki ve mezelerin yer aldığı masanın etrafında toplanan kalabalık da Bakan’a eşlik etti. Bakan’ın etrafındaki erkekli-kadınlı uygunsuz ortamı görenler ise sosyal medyadan “AKP, sürekli dile getirdiği dindar nesli bu zihniyetle mi yetiştirecek?” sorusunu sordu.

İstanbul’un fethi’ne “işgal” demişti

Daha önce ise hükümet tarafından icra edilen İstanbul’un Fethi kutlamalarında en ön safta yer aldığı resimlerini Twitter hesabından paylaşan Mehmet Nuri Ersoy, yakın bir zamanda özel bir televizyon kanalına verdiği röportajda, İstanbul’un Fethi’ne ‘işgal’ demişti. Bu sözlerinin ardından yoğun tepkiye maruz kalan Bakan Ersoy, ‘dil sürçmesi’ sonucu işgal kelimesini kullandığını söylemişti.

Ünlü oteller zincirinin sahibi

16 Nisan 2017 tarihli genel seçimler sonrasında yürürlüğe giren yeni sistemle birlikte, milletvekili olmadan cumhurbaşkanlığı kabinesine dışardan dâhil edilen Mehmet Nuri Ersoy, tanınmış bir oteller zincirinin sahibi… Özellikle Akdeniz ve Ege’de çok sayıda içkili turizm tesisi bulunan Mehmet Nuri Ersoy, görüntülerdeki içkili ortamların yabancısı değil… Mehmet Nuri Ersoy’dan görüntülere ilişkin henüz bir açıklama gelmezken, gayriahlaki temeller üzerine kurulu alkollü turizm sektöründe bu manzaraların gayet normal olduğunu söyleyenler de oldu.