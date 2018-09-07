Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Antalya Elmalı’da gerçekleşecek olan 666. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne sponsor oldu. Organizasyonun gelirlerinin Vahib-i Ümmi ve Sinan-ı Ümmi türbelerinin restorasyonunda kullanılacağı açıklandı. Milli Gazete, "Kumar parasıyla türbe restorasyonu yapılıyor" yorumunda bulundu.

Antalya’nın Elmalı ilçesinde 7-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan 666. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin sponsorluğunu Spor Toto Teşkilat Başkanlığı üstlendi. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı için 'kumar teşkilatı' betimlemesi yapan Milli Gazete'nin haberine göre hem Spor Toto Teşkilatı’na hem de organizasyona tepki gösterildi.



Saadet Partisi Antalya İl Başkanı Ramazan Düzen ve Elmalı İlçe Başkanı Halil Şahin'in duruma tepki gösterdiğinin aktarıldığı haberde, Düzen'in kumarın normalleştirilmeye çalışıldığını belirterek, “Maalesef bu güzel organizasyon Spor Toto sponsorluğunda yapılıyor. Güreşlerden elde edilen gelirle Vahib-i Ümmi ve Sinan-ı Ümmi türbeleri restore edilecektir açıklaması yapıldı” dediği belirtildi.

“Sevimli gösterilmek isteniyor"

Habere göre “Biz bir yanlış gördüğümüz zaman ona dur demekle görevliyiz” diyen Düzen, “Elmalı gibi manevi güzelliklerle çevrili ilçemizin huzurunu kaçırmayın. Spor Toto gibi bahis teşkilatlarını halk bazında normalleştirme çalışmaları yapılıyor. Kursağından bir lira haram para geçmemiş halkımıza, bu tür çalışmalarla bahis teşkilatları sevimli gösterilmek isteniyor. Bir de bunu evliya türbelerinin restorasyonuna vesile yapmak açıkçası şaşkınlığımızı ve üzüntümüzü artırmıştır.” ifadelerini kullandı.

Gerçekleşecek güreş organizasyonunun Elmalı için büyük önem taşıdığını ancak yaşanan bu hataların kendilerini derinden üzdüğünü ifade eden Saadet Partisi Elmalı İlçe Başkanı Halil Şahin, “Bu konuyu bizden başka dert edinmiş ya da üzülmüş birilerini görmemek oldukça şaşırtıcı. Bahis oyunlarına karşı ciddi tepkiler gösteren kesimler, bu olay için haddinden fazla tepkisiz. Biz gerek Elmalı Belediyemize gerek organizasyondan sorumlu arkadaşlara sesleniyoruz, insanlık ve tebliğ görevimizi yapıyoruz” diyerek konuşmasını tamamladı.