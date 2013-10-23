Milli Gazete: Gömleği çıkaran Erdoğan haddini aştı

Başbakan Tayyip Erdoğan ile AKP'yi kuran çekirdek kadronun da içinde yetiştiği Milli Görüş geleneği ve Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete, Başbakan Erdoğan’ın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) arazisinden yol geçirilmesi için başlayan çalışmalara gösterilen tepkiler için “Yol için cami bile yıkarız” sözünü “Haddini aşanlar” manşetiyle eleştirdi.

Milli Gazete haberde, Erdoğan’ın sözleri için “İktidar ve muhalefetin kalitesiz siyaseti, her fırsatta kendini gösterirken Türkiye’ye de vakit kaybettiriyor. CHP’nin yaptığı cami kıyımını anlata anlata bitiremeyen Başbakan Tayyip Erdoğan grup toplantısındaki, ‘Yol için cami bile yıkarız’ sözleriyle herkesi şok etti” ifadeleri kullanıldı.

Gazetenin birinci sayfasında Başbakan Erdoğan’ın fotoğrafı üzerinde “Ayasofya’yı açma, bekle Sultanahmet dolsun!”, “Habire kiliseleri restore et, yol için cami yıkarım de!”, “Fethin sembolü Ayasofya’yı kapalı tut, Sultanahmet dolmadan açmam de. Gayrimüslimlerin gönlünü hoş etmek için ardı ardına kiliseleri restore et, hizmete aç. Sonra, 'Gerekirse yol yapmak için Camileri yıkarım' de. 'Camiler kışlamız' diyen Başbakan Erdoğan ‘gömleğini’ çıkardı, Kışladan ayrıldı. Şimdi de Kışlayı yıkmaya geliyor!” sözleri yer aldı.

“Hiçbir şey Camii yıkmanın gerekçesi olamaz” denilen haberde, “1997 yılında okuduğu şiirde geçen ‘minareler süngü/ kubbeler miğfer/ camiler kışlamız/ müminler asker” dizesiyle 4 ay hapis cezası yatan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ne yazık ki aradan geçen süre içinde camii yıkmayı göze alabilecek hale geldi. Niçin. Alelade bir yol için. Siz yol için cami yıkmaktan bahsederseniz birileri daha başka gerekçelere öne sürerek bu alanı genişletir. Yarın başka bir iktidar, farklı bir bahane ortaya sürerek camii yıkmaya kalkarsa o zaman ne olacak. Hiçbir gerekçe camii yıkmanın bahanesi olmamalı” denildi.

Milli Gazete’nin internet sitesinde yer alan haberin etiketlerinde de “Erdoğan”, “Bahçeli” ve “kalitesiz siyaset” kelimeleri dikkat çekti.

Gazetenin internet sitesinde yer alan Başbakan Erdoğan’ın grup toplantısındaki sözleri “El insaf Başbakan!” başlığıyla verildi. Erdoğan’ın sözlerinin satır başlarının yer aldığı haberde “Başbakan'ın bu tartışmalı sözleri twitter'da farklı gruplar tarafından eleştiri konusu oldu. #Direncami ve TekbirleKiliseAç YolİçinCamiYık hastaglarına yazılan binlerce yorumda, Başbakan Erdoğan eleştiri yağmuruna tutuldu” denildi.

Milli Gazete’de yer alan Başbakan Erdoğan’ın “cami bile yıkarız” sözü hakkında çıkan haber şöyle:

Haddini aşanlar

İktidar ve muhalefetin kalitesiz siyaseti, her fırsatta kendini gösterirken Türkiye’ye de vakit kaybettiriyor. CHP’nin yaptığı cami kıyımını anlata anlata bitiremeyen Başbakan Tayyip Erdoğan grup toplantısındaki, “Yol için cami bile yıkarız” sözleriyle herkesi şok etti.

Rant için değiştirdiğiniz yol güzergâhları ne olacak?

Aman onun evinin önünden geçsin, aman şunun arazisini bölmesin diyerek kilometrelerce yolun güzergâhını tek seferde değiştirmekte bir sakınca görmeyen ve ranta kapı aralayan iktidar işi iyice abarttı. Tek parti döneminde yıkılan, satılan, ahır yapılan camiler için her fırsatta CHP zihniyetine haklı olarak yüklenen Başbakan Erdoğan, aynı zihniyetin mantığıyla hareket etmeye başladı. Yol için cami yıkma taahhüdünde bulunan Başbakan, yol için sağlanan rantlara neden suskun? Onun tarlası bölünmesin, onun arazisinin önünden geçsin, onun evi değerlensin diye yıllardır sağlanan rantlar için ses çıkarmayanlar, siyasi rant uğruna kutsal mekanımızı dillerine dolamakta bir beis görmüyor.

CHP’nin cami yıkımlarına kol kanat geren açıklama

Başbakan Erdoğan, dün grup toplantısında yaptığı konuşmada ODTÜ’deki olayları CHP ve cehalete bağlayarak şöyle konuştu:

“Biz yol yaparız, onlar yolsuzluk yapar. Ankara Büyükşehir Belediyemiz kararlılıkla devam ediyor. Bu yollara ihtiyaç duyacağız. Kararlıyız, adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Türkiye başka türlü büyümez. Eğer üzerinden yol geçeceğini bilsek ve o yolun önünde bir cami bulunsa, biz yol için o camiyi yıkarız.”

Erdoğan’ın bu değerlendirmesi şok etkisi yaptı. Erdoğan’ın bu açıklaması akıllara CHP’nin yol yapımı, tadilat gibi çeşitli bahanelerle yıkıp tahrif ettiği camileri getirdi. Cami yıkmaktan çekinmeyeceğini dile getiren Erdoğan’ın CHP’nin yaptığı yıkımlara kol kanat geren bu açıklamasına tepkiler gecikmedi.

Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın, AKP grup toplantısında tek parti dönemindeki uygulamaları hatırlatan sözleri dinleyenlerde şok etkisi yaptı. Her fırsatta camileri ahır yapan zihniyeti eleştiren Başbakan, “Gerekirse cami yıkar yol yaparız” diyerek aynı zihniyetin ideallerini dillendirdi. “Camiler kışlamız” şiiri yüzünden aylarca hapis yatan Başbakan Erdoğan, sarf ettiği bu sözleriyle adeta “tek parti diktasından ne farkınız var” dedirtti.

‘Camiyi yıkarız yolu yaparız’

Başbakan Erdoğan, konuşmasında “Bizim değerlerimizde yol engel tanımaz. Önünde cami bile olsa eğer yol oradan geçecekse, biz o camiyi yıkarız, gideriz o camiyi başka bir yerde inşa ederiz” ifadelerini kullandı. Erdoğan, bu ifadelerinin doğruluğunu ispatlamak için de dünyadaki ülkeleri işaret etti. “En yeni ülkelere dünyada git, yolların ormanların içinden nasıl gittiğini görürsünüz. Yol uğruna her şey feda edilir, çünkü yol medeniyettir ama medeni olmayanlar yolun kıymetini bilmezler, anlamazlar.” diye konuşan Erdoğan, cami yıkma konusunda ciddiyetini yineledi. Erdoğan şöyle konuştu: “Bizim değerlerimizde yol engel tanımaz. Önünde cami bile olsa eğer yol oradan geçecekse, biz o camiyi yıkarız, gideriz o camiyi başka bir yerde inşa ederiz. Bu işin aslı budur. Kararlıyız, adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Türkiye’yi eğer muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracaksak, böyle çıkarabiliriz. Başka türlü bu iş yürümez. Onun için kararlılıkla, azimle, inançla bu yolda mücadelemize devam edeceğiz.”

Ayasofya’yı açma, bekle Sultanahmet dolsun!

Habire kiliseleri restore et, yol için cami yıkarım de!

Fethin sembolü Ayasofya’yı kapalı tut, Sultanahmet dolmadan açmam de. Gayrimüslimlerin gönlünü hoş etmek için ardı ardına kiliseleri restore et, hizmete aç. Sonra, “Gerekirse yol yapmak için Camileri yıkarım” de. “Camiler kışlamız” diyen Başbakan Erdoğan ‘gömleğini’ çıkardı, Kışladan ayrıldı. Şimdi de Kışlayı yıkmaya geliyor!

Hiçbir şey camii yıkmanın gerekçesi olamaz

1997 yılında okuduğu şiirde geçen ‘minareler süngü/ kubbeler miğfer/ camiler kışlamız/ müminler asker” dizesiyle 4 ay hapis cezası yatan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ne yazık ki aradan geçen süre içinde camii yıkmayı göze alabilecek hale geldi. Niçin. Alelade bir yol için. Siz yol için cami yıkmaktan bahsederseniz birileri daha başka gerekçelere öne sürerek bu alanı genişletir. Yarın başka bir iktidar, farklı bir bahane ortaya sürerek camii yıkmaya kalkarsa o zaman ne olacak. Hiçbir gerekçe camii yıkmanın bahanesi olmamalı.