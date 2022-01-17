Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş: Erken seçime çoklu değil, ikili ittifakla gidilecektir

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, “Erken seçim olacağı ve ikili ittifak ile gidileceği kanaatindeyim. HDP merkezli dokuz partili ittifak oluşursa yine Millet ittifakı ile hareket edebilecek yeni bir blok olacaktır. Ama ben Cumhur ile Millet ittifakının seçime gideceğini görüyorum” ifadelerini kullandı.

Radyo Sputnik’te konuşan Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Kurdaş, siyasi partilerin ittifak konumlarını ve gelecek seçimlerde olası davranışlarını Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi. Kurdaş, Cumhur İttifakı’nın iç dinamiklerini ve muhalefetin benimseyebileceği stratejileri, "Muhalefet bloğu iki tane strateji belirleyebilir. Bunlardan bir tanesi ‘dışarda hiçbir siyasi partinin kalmaması, hep beraber olunarak konuyu halletme’ yaklaşımıdır. ‘Gücü ve odaklamayı zayıflatmadan yürüyelim’ diyip bütün siyasi partilerin bir araya gelmesi ve ittifakı ilan etmesi ile ilgili durum söz konusu olabilir” diye yorumladı.

Kurdaş, seçimlerin ne zaman gerçekleşeceği konusunda “Artık zamanındaki bir seçim de geç bir seçim değil fakat ben sonbahar bir erken seçim olabileceği kanaatindeyim. Özellikle yaz aylarında pandemi şartları uygun olursa turizmden gelecek sıcak kurun, mevsimin getirmiş olduğu sebze ve meyve fiyatlarındaki rahatlama, insanların son 8 ay içerisindeki geçim sıkıntısı ruh halinden yaz tatili ruh haline geçişi ve sonrasında da bir seçim atmosferinin uygun olabileceğini görüyorum. Erken seçim olacağı kanaatindeyim. Eğer zamanında seçim olacak olursa muhalefet bloğu ve hukukçular ‘Erdoğan seçime giremez’ yaklaşımlarının güçlü bir şekilde dile getirmeye başlanacağını ve nihayetinde Cumhurbaşkanı’nın seçime alınmak istemeyen bir devlet adamı görüntüsüyle seçime gireceği ve o mağduriyet üzerinden ‘her şeye rağmen zamanında seçim’ formülü ortaya konabilir. Ben sonbahar seçimlerini öngörüyorum. İkili ittifak ile gidileceği kanaatindeyim. Bahsi geçen dokuz partili ittifak oluşursa yine Millet ittifakı ile hareket edebilecek yeni bir blok olacaktır. Ama ben Cumhur ile Millet ittifakının seçime gideceği kanaatindeyim” görüşlerini aktardı.