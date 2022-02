Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Kurdaş’tan Yeni Akit’e Karamollaoğlu tepkisi: Böyle bir haber yapmak rezilliktir!

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, Akit TV'de gerçekleştirilen Derin Kutu programına katıldı. Yeni Akit gazetesinin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'yla ilgili yaptığı “Yaş geldi 80’e hâlâ tilkilik peşinde” başlıklı haberi canlı yayında hatırlatan Mustafa Kurdaş, "Böyle bir haber yapmak rezilliktir. Bu ne gazetecilik ne de başka bir şeydir" dedi.

Kurdaş, "Bu haber Akit tarafından bugün atılmış. Burada Karamollaoğlu'nun fotoğrafı var. Haber Saadet Partisiyle, Temel Karamollaoğlu ile alakası olmadığı halde, böyle bir algı yapıyorlar. Böyle bir haber yapmak rezilliktir. Gazete yönetimi mutlaka uyarmalıdır. Bu ne gazetecilik ne de başka bir şeydir” diye konuştu.

Programda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'nas' çıkışına da değinen Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Kurdaş, "Doların yükselişi, zamlar meselesi vs. Bunların aslında ne nasla ilgisi var, ne de başka bir şeyle. Nas faiz için varsa, Milli Piyango için de var. Futbol takımlarının arkasında da kumar reklamı var. TRT'de kumar reklamında da var. Nas varsa her yerde var. Faizle ilgili nas var diyorsanız, kumarla ilgili de nas var. Bunlar izah değil. Önemli olan bir şekilde üretim yapmaktır. Hükümet yeni ekonomi modeli açıkladı. İstihdam, üretim, ihracat diyor. Çok güzel bir şey. Ama üretim deniliyorsa paranın bankaya yatmaması lazım. Bankaya para yatırılmasını döviz kuru desteğiyle teşvik ediyoruz. Mesele sistem, düzen meselesi. Kapitalizmin düzeni bellidir. Para varsa zenginler paylaşır, para yoksa derdi, sıkıntıyı, sorumluluğu fakirler paylaşır. Çok basit düzen bu. Yüksek tansiyon, aspirinle falan iyileşmez. Memura, asgari ücretliye, emekliye yapılan zamlar ateşi söndürür ama, koz duruyor. Ekonomik bir sıkıntı var. Önemli olan kozu söndürmektir. Kozu söndürmek için; sistem ve düzen için çözüm aramalıyız. Faizci, kapitalist düzeni ister abdestli AK Parti, isterse CHP yapıyor olsun. Kimin yaptığı önemli değil. Her ikisi de zulümdür. O yüzden 19 yıldır bir sefer bile denk bütçe yapılamıyor. Temel sorunlar çözülmedikçe ekonomideki sorunlar daha da büyüyecek" ifadelerini kullandı.

Erbakan Hoca denk bütçe yaptı, kumarı yasakladı

Öte yandan yine aynı programda, eski AKP Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, Milli Piyango'yu Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın çıkarmadığını savundu. Metiner'in, "Erbakan Hoca faizi kaldırabildi mi?" sorusuna Mustafa Kurdaş, "Denk bütçe yaptı, kumarı da yasakladı. Erbakan Hoca Türkiye'de kumarı kaldırdı. Gazinoları da kapattı. Bunu da benden iyi biliyorsun. O şartlarda kaldırdı. 19 yılda değil. Koalisyon hükümeti sırasında kumarı kaldırdı. Bu kadar da yanlışları savunmak için çukura düşmeyin" dedi.