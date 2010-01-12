Milli Gazete: 'Gazetecilik oynamıyoruz'

T24- 12 Ocak 1973'te yayın hayatına başlayan Milli Gazete 38. yılını kutlarken, gazete yazarlarından Necdet Kutsal, 37 yıldır gazetecilik oynamadıklarını belirterek, "Cenabı Allah'tan tek duamız, bu gazetenin fikir öncülüğünü yaptığı Milli Görüş davasını muzaffer kılmasıdır" dedi.

Kutsal'ın bugün (12 Ocak 2010) gazetenin 37 yılını özetlediği "38. yıl" başlıklı yazısı şöyle:







Bu gazete 12 Ocak 1973 yılından beri, tam 37 yıldır aziz milletimize hizmet ediyor. 38. yılımıza başladığımız bugün, Cenab-ı Hak'tan duamız, Türkiyemiz var oldukça bu gazeteyi var etmesi, bu gazetenin fikir öncülüğünü yaptığı Milli Görüş davasını muzaffer kılmasıdır.

Millî Gazete'de bugün, yayın hayatına başladığı zamandan beri burada çalışan insan var. Bu gurur verici bir şey. Bugün, herhangi bir vesileyle karşılaştığımız bürokratlardan, iş adamlarından, eğitimcilerden, genel müdürlerden; "Ben hayata, sokaklarda Millî Gazete dağıtarak başladım" övünmesini duymak da gurur verici bir şey.

Ama bir konferans vesilesiyle bulunduğumuz Anadolumuzun bir köşesinde tanıştığımız bir köylü esnafın, "Filanca gün burada filanca profesör beyle sohbet ediyorduk. Sohbetin bir yerinde bana dönüp -siz ancak okur yazan olan ve şu şartlarda yaşayan bir insansınız. Bütün bu söylediklerinizi nereden biliyorsunuz?- diye sordu. Ben de kendisine, -sadece bir yıl Millî Gazete'yi düzenli okusaydınız bana bu soruyu sormazdınız- cevabını verdim" dediği zaman yaşanılan gurur, bütün hazların üzerinde bir tattır.

Millî Gazete'nin logosunun altında, "Tarafsız siyasi gazete" yazmıyor. Bilakis, logosunun üzerinde "Hak geldi, batıl zail oldu" yazıyor. Elbetteki bin yıldır bu topraklarda mukaddes bir inançla yaşayan insanlara böyle düşünmek, böyle inanmak ve böyle yaşamak yakışır.

Millî Gazete'yi çıkaran kadrolar hiçbir zaman gazetecilik oynamayı düşünmediler.

Bizi bu topraklarda var eden yegane gücün inancımız olduğuna olan imanımızla, aziz milletimizin bu inançtan koparılmaması, uzaklaştırılmaması, yozlaştırılmaması için gayret gösteriyoruz. Hakk'ı üstün tutan, batıla ise sözün en güzeliyle karşı çıkan gazeteniz, geçmiş 37 yılda olduğu gibi, bundan sonra da Allah'ın lütfedeceği zamana kadar bu duruşunu asla bozmayacak.

Allah'a emanet olun.

