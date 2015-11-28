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Milli Gazete eşcinselleri hedef aldı: HIV’i sapkın anlayışın yaygınlaşması getirdi

Gazete, yaptığı haber ile LGBTİ'leri sapkın olarak niteledi

28 Kasım 2015 10:30

Milli Görüş geleneği ve Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete, bugün gazetesinde yer alan “Dikkat! Virüs” başlıklı yazıyla eşcinselleri hedef aldı. HIV’in eşcinsel ilişkilerden bulaştığını iddia eden gazete, LGBTİ bireyleri “sapkın” olarak niteledi. 

Haber, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Biyoloji Ana bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hayati Demiraslan’ın sözleri ile desteklenmeye çalışıldı.

Demirarslan, “Yeni HIV’li hasta sayısı dünyada giderek azalırken Türkiye’de artmaktadır. 2013’te bin 400 olan yeni HIV’li hasta sayısı 2014’te bin 967’ye ulaşmıştır” dedi.

Demirarslan’ın sözlerinin aksine Dünya Sağlık Örgütü (WHO), HIV’in Avrupa’da gerilemediğini, 2014 yılında 142 bin yeni vaka tespit edildiğini açıklamıştı.

Dünya üzerinde yapılan araştırmalar HIV virüsünün heteroseksüel ilişkilerde daha yaygın olduğunu gösteriyor.

Gazete yaptığı haberde “Cinsel sapkınlıkların ve zinanın serbest bırakıldığı ülkemizde bu sapkınlıklardan bulaşan hastalıklar gün geçtikçe yayılıyor” ifadesini kullandı.

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