Milli Gazete: Batı ve yerli işbirlikçileri binlerce Ruhban Okulu açacak!

Başbakan Tayyip Erdoğan ile AKP'yi kuran çekirdek kadronun da içinde yetiştiği Milli Görüş geleneği ve Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete, Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeni YÖK yasa taslağıyla açılacak olmasına tepki gösterdi. Gazete, "Bu taslak yasalaşıp uygulamaya koyulduğu takdirde, binlerce Ruhban Okulu açılabilecek" uyarısında bulundu.

Milli Gazete daha önce de "hıyanet ve ajan yuvası" olarak tanımladığı Ruhban Okulu'nun açılmasına itiraz etti.

"YÖK'ün heybesinden Ruhban çıktı" manşetiyle çıkan gazete "ABD ve AB'nin dayatmasıyla Ruhban Okulu'nu yeniden açmak için kolları sıvayan Hükümet, hazırladığı yeni YÖK yasa taslağıyla, Ruhban Okulu'nu yeniden açmaya hazırlanıyor. Taslak yasalaşırsa Türkiye'yi bekleyen tehlike büyük" yorumunda bulundu.

Ruhban Okulu haberi gazetede şöyle yer aldı:

"Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılması için kurmaylarına talimat vermesinin ardından hızlandırılan çalışmalarda sona doğru yaklaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bünyesinde Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılmasına yönelik yapılan çalışmalarda Ruhban Okulu'nun yüksekokul düzeyinde açılması isteniyor. Yeni YÖK yasa taslağı kapsamında, Patrikhane'nin YÖK'e bağlı yabancı üniversite olarak kurulmasına imkan tanınıyor. Bu yasa taslağı şu Türkiye'de bir değil birden fazla Ruhban Okulu'nun açılmasına zemin hazırlıyor. Patrikhane okulun yabancı bir üniversite üzerinden açılmasında ısrarcı. Bunun nedeni çok açık. Patrihkane daha öne Türkiye'de bir üniversiteye bağlı olarak Ruhban Okulu açmayı reddetmişti.

Eğer bu tasarı yasalaşırsa, herhangi bir yabancı üniversite Türkiye'de fakülte veya yüksekokul açabilecek. Yabancı üniversiteler YÖK'ten bağımsız olarak, kendi mevzuatlarını, kendi eğitim programlarını uyguluyorlar. Tasarının yasalaşması durumunda, Yunanistan veya başka bir ülke Türkiye'de yükseokul açarak, bu yüksekokulda istediği programı uygulayabilecek. Örneğin yabancı bir üniversite "Dinler Anabilim Dalı, Ortodoks Bölümü" kurarak, öğrencisini ve öğretmenini yurt dışından getirebilecek. Ortodoks Bölümü'nün uzmanı ve öğretim üyeleri de Ortodoks papazları olacak. Bu örnek "Ortodoks Bölümü" adı altında kurulabilecek Ruhban Okulu'ndan sadece bir tanesi. Batı ve onların yerli işbirlikçilerinin açmak için can attıkları bir tane Ruhban Okulu vardı. Bu taslak yasalaşıp uygulamaya koyulduğu takdirde, çok sayıda Ruhban Okulu açılabilecek."



'Hıyanet ve ajan yuvası' demişti



Milli Gazete daha önce de (29 Ocak 2013) Ruhban Okulu açılması konusunda şu ifadeleri kullanmıştı:

"1884'te Patrikhane'ye bağlı bir lise olarak açılan Heybeliada Ruhban Okulu, 1951'de ruhban yetiştirmesi için özel yüksek okula dönüştürüldü. 1884 yılında açılan okulun amacı sadece dünyadaki emperyalistlere 'diplomat' yetiştiriyordu. Okul yerine getirdiği bu pekiştirmesine yardımcı olurken Osmanlı'nın yıkılmasına da zemin hazırladı. Çünkü Rumlara ve onların emperyalist destekçilerine hizmet eden mezunlar 'diplomatik' görevlerini layıkıyla yerine getirmişti. Lozan Anlaşması'yla Heybeliada Ruhban Okulu kapatılmasa da kontrol altına alındı. Okul kapatılana kadar bin 'diplomat' yetiştirdi."