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Spor

Milli futbolculardan gol sonrası asker selamı

Mithat ABAKAN / MANAVGAT,(Antalya) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Kuzey İrlanda ile hazırlık maçında karşılaşan U17 Kız Milli Takımı futbolcuları, attıkları golden sonra asker selamıyla tribünleri selamladı

08 Şubat 2018 18:12

Mithat ABAKAN / MANAVGAT,(Antalya) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde Kuzey İrlanda ile hazırlık maçında karşılaşan U17 Kız Milli Takımı futbolcuları, attıkları golden sonra asker selamıyla tribünleri selamladı.
Mart ayında yapılacak 2017/18 UEFA U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçları hazırlıklarını Manavgat\'ta sürdüren U17 Kız Milli Takımı, Kuzey İrlanda ile hazırlık maçında karşılaştı. Türkiye sahaya; Senem Pınar, Ferda İpek, Aze Sude, Havane, Dilan Yeşim, Büşra, Rabia Nur, Elif, Ece, Melike, Shrin Susanne; Kuzey İrlanda ise Clifford, Cameron, Finnegan, Canavan, Monteith, Beattie, Mcevoy, Andrews, Howe, Peachey ve Craig on biriyle maça başladı.
Karşılaşmada atak futbol sergileyen Türkiye 26\'ncı dakikada Ece\'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Golün ardından futbolcular asker selamıyla tribünleri selamladı. İlk yarısını 1-0 üstün bitiren Türkiye, 58\'inci dakikada Melike ve 59\'uncu dakikada Ece\'nin golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Karşılaşmanın başlaması
- Ece\'nin golü ve futbolcuların asker selamı
- İlk devrenin sona ermesi
- Melike ve Ece\'nin golleri
- Karşılaşmanın bitişi

(FOTOĞRAFLI)

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