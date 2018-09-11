Milli futbolcular İsveç maçının ardından açıklamalarda bulundu

Bolat: \"Türk seyircisi de mükemmeldi\"

Gürler: \"İşte milli ruh\"

Çelik: \"Taraftarımıza teşekkür ediyoruz\"

SERHAN TÜRK / STOCKHOLM (DHA) -

UEFA Uluslar Ligi\'nde deplasmanda karşılaştığı İsveç karşısında 2-0 geriye düşmelerine rağmen aldıkları 3-2\'lik galibiyetten sonra açıklamalarda bulunan A Milli Futbol Takımı oyuncuları, mücadeleyi kazanmalarından dolayı mutluluklarını dile getirdi.

UEFA Uluslar Ligi\'ndeki ikinci mücadelesinden galibiyetle ayrılarak üç puanın sahibi olan milli takımın önemli önemli oyuncularından Serdar Gürler, Mehmet Zeki Çelik ve kaleci Sinan Bolat maçın ardından skoru ve galibiyeti değerlendirdiler.

BOLAT: \"TÜRK SEYİRCİSİ DE MÜKEMMELDİ\"

Maçta 3 puanın hak edilerek kazanıldığını söyleyen milli kaleci Sinan Bolat, \"Allah\'ımıza şükürler olsun, buradan 3 puanla dönüyoruz. Türkiye\'nin görmek istediği güzel, arzulu bir futbolla güzel bir galibiyet aldık. Benim açımdan da uzun zaman sonra tekrar milli formayı giymek gurur verici. Lucescu ve Alper hocama da bana güvendikleri için teşekkür ediyorum. Türk seyircisi de mükemmeldi. Buraya gelerek bizi destekledikleri için ayaklarına sağlık diyorum\" şeklinde konuştu.

GÜRLER: \"İŞTE MİLLİ RUH\"

Serdar Gürler, maçın kendi kontrollerinde olmasına rağmen geri düştükleri mücadelen galip geldiklerine vurgu yaparak, \"Maça çok iyi başladık ama talihsiz bir gol yedik. Maçın hakimi de bizdik. 2-0\'dan 3-2 almayı başardık. İşte Türk ruhu, işte milli ruh. İnşallah artık bundan sonra böyle devam eder. Biz genç bir takımız. Taraftarımız da hiç susmadı geriye düşmemize rağmen bizi desteklediler ve onlara buradan teşekkür ederiz\" açıklamasını yaptı.

Serdar Gürler, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası\'nda A Milli Takım\'ın Çekya karşısında geriden gelerek aldığı 3-2\'lik galibiyetin bir benzerini İsveç\'te yaşadıklarına da değindi.

ÇELİK: \"TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ\"

Yaz transfer döneminde Fransa Ligi\'ne transfer olan Zeki Çelik, rakibe birkaç pozisyon verdiklerini ancak mücadelede üstün olan tarafın Türkiye olduğuna değinerek, \"2-0\'dan geri dönüp kazanmayı bildik. Türk taraftarlar epey vardı. Bizi desteklediler. Onlara da çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olsunlar\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sinan Bolat\'ın açıklamaları

-Serdar Gürler\'in açıklamaları

-Mehmet Zeki Çelik\'in açıklamaları