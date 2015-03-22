Milli futbolcudan Fatih Terim'e ret

Türkiye'nin Hollanda ile oynayacağı maçın aday kadrosuna çağrılan Ömer Toprak'tan sürpriz bir adım geldi. Toprak, milli takım kariyerinin sonlanması pahasına Hollanda maçı için gelmeyecek.

Ömer Toprak, Fatih Terim’in Hollanda maçı kadrosuna almasına rağmen, milli takıma gelmeyecek. Milli takım kampında yaşanan silah olayının ardından, A Milli Futbol Takımı’na gelmeyen; ancak daha sonra Fatih Terim’in, Bayer Leverkusen-Atletico Madrid maçı sırasında Almanya’da görüştüğü Ömer Toprak konusunda şok bir gelişme yaşandı. Terim’in Hollanda maçı için kadroya çağırdığı Ömer Toprak’ın, milli takım kariyerinin sonlanması pahasına çağrıya olumsuz yanıt verdiği bildirildi.

Hakan Çalhanoğlu ile konuşuldu fakat Ömer Toprak'la...

NTV Spor'un yayımladığı, Alman Kicker gazetesinde yer alan habere göre, “Fatih Terim’in, ziyareti sırasında Hakan Çalhanoğlu ve Terim görüşüp uzlaştı. Ziyaret sırasında Ömer Toprak ile çok kısa bir diyalog dışında hiçbir şey konuşulmadı. Ömer Toprak’ın görüşlerini ifade etmesi için ortam oluşmazken, başarılı defans oyuncusu, Türk Futbol Federasyonuna bir daha çağrılmak istemediğini iletti. Toprak, sorun tamamen çözümlenmediği ve ciddi bir açıklama yapılmadığı sürece bir daha milli takıma gelmeyeceğini iletti. Yine de Terim tarafından kadroya çağrılınca da kariyerine nokta koyma pahasına gitmeme karara aldı” denildi.

Gazetenin yorumunda da Ömer Toprak’ın çağrıya olumsuz yanıt vermesi “Gayet mantıklı adım” oyarak nitelendirilirken, “Normal bir insan kendisini ölümle tehdit eden kişiyle aynı takımda oynamak istemez. Gerçek olan şu; Ömer Toprak Türk Milli Takımı’ndan kendini çekmiştir, şartlar değişirse bu konudaki fikirleri ve düşünceleri değişebilir” ifadeleri kullanıldı.

Ömer Toprak da Bayer Leverkusen, Atletico Madrid maçının ardından milli takım konusuandaki sorulara yanıt vermemiş ve “Bu konuda konuşmak istemiyorum” demişti.

Ömer Toprak'ı nasıl bir ceza bekliyor?

Eğer Ömer Toprak, Fatih Terim tarafından açıklanan aday kadroya katılmazsa Leverkusen’de 3 maçlık bir ceza alabilir.

TFF talimatları ne diyor?

“(1)Yayın yolu ile veya yazılı tebligata rağmen haklı bir sebebi olmaksızın resmi veya özel milli müsabakalara veya hazırlık çalışmalarına katılmayan veya geç katılan veya çalışma ve müsabaka yerini terk eden futbolcular iki aydan bir yıla kadar müsabakalardan men cezası ile cezalandırılır.

(2) İhlalin niteliğine göre futbolcunun bağlı bulunduğu kulübe de 65.000.-TL ila 130.000.- TL arasında para cezası verilir.”