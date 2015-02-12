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Spor

Ömer Toprak’tan Terim’e milli takım cevabı: O şahısla aynı formayı giymem

Fatih Terim'in aradığı Hakan Çalhanoğlu yeniden Milli Takım'da oynayabileceğini söyledi

12 Şubat 2015 18:48

2016 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki kritik Hollanda maçı öncesinde Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak'ı arayan Fatih Terim'e Bayer Leverkusen'de forma giyen Ömer Toprak'tan ret yanıtı geldi.

Gökhan Töre'nin Milli Takım kampında silah çektiği iddiaları sonrasında Milli Takım'da oynamak istemeyen Ömer Toprak ve Hakan Çalhanoğlu'nun durumu belirsizliğini korurken Fatih Terim'den bir hamle geldi. Terim, iki futbolcuyu da telefonla arayarak tekrardan milli takıma kazandırmak için görüşmelerde bulundu.

Haber7.com'un haberine göre; Hakan Çalhanoğlu'na bu olayları unutup Ay-Yıldızlı formayı tekrar giymesini istediğini belirten Terim, "Seni milli takımın geleceği olarak görüyorum. Bundesliga gibi üst düzey bir ligde yaptıkların ortada, böyle futbol dışı bir olay yüzünden milli formadan uzak kalmanı istemiyorum" dedi. Terim'in sözleri karşısında yumuşayan Çalhanoğlu, Gökhan Töre'nin de kadroda bulunmasına karşı çıkmadı ve milli takıma dönmek istediğini söyledi.

Löw Çalhanoğlu'nu defalarca aramış

 

Milli Takım'da oynamaktan hiçbir zaman vazgeçmediğini söyleyen Hakan Çalhanoğlu, yaşanan olaylardan sonra Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Löw'ün kendisini defalarca aradığını itiraf etti. Hem kendisinin hem de babasının Löw'le konuştuğunu belirten Çalhanoğlu, "Türk Milli Takımı'nda oynamak istediğimi kendisine ilettim ve ısrarlı tekliflerini geri çevirdim" dedi.

Ömer Toprak'tan cevap

 

Hakan Çalhanoğlu'dan olumlu yanıt alan Fatih Terim, Ömer Toprak'ın tavrı karşısında adeta şoke oldu. Gökhan Töre'nin olduğu bir takımda kesinlikle forma giymek istemediğini belirten Ömer Toprak, milli takıma dönmeye sıcak bakmadı. Gökhan Töre olayında ve sonrasında yaşananları unutamadığını söyleyen deneyimli stoper, "O şahısla aynı formayı giymem mümkün değil" dedi.

 

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