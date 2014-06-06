Milli futbolcu denizde kayboldu

Akdeniz Olimpiyatları'nda U19 Milli Takımı'nda forma giyen Ankaraspor oyuncusu Sedat Yüce, tatil yaptığı Alanya'da denizde kayboldu. Genç oyuncuyu arama çalışmaları devam ediyor.

Ankaraspor Kulübü Menajeri Ender Yurtgüven yaptığı açıklamada, "Maalesef bu üzücü haberi saat 16.00 civarında aldık. Henüz kendisine ulaşamadık. Araştırmalar devam ediyor. Biz de şu anda yola çıktık, Alanya'ya gidiyoruz. İnşallah iyi bir haber alırız' dedi.

Futbola Amasya'da başlayan ve daha sonra Samsunspor'un altyapısında futbol hayatını sürdüren genç futbolcu, son olarak Ankaraspor'a transfer olmuştu.



Sedat Yüce, 2013 Akdeniz Olimpiyatları'nda U19 Milli Takımı'nda da forma giymişti.



Bu arada Sedat Yüce, en son 2 Haziran'da tatil yaptığı Antalya'nın Alanya ilçesinden attığı tweet'te "Alanya yanıyor" ifadesini kullanmıştı.