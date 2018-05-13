Milli eskrimci Minuto altın madalyanın kazandı

İSTANBUL,(DHA) -

Romanya\'nın Başkenti Bükreş\'te düzenlenen Büyükler Flöre Satellite Turnuvası\'nda mücadele eden milli eskrimci Martino Minuto, altın madalyanın sahibi oldu.

Toplam 61 sporcunun mücadele ettiği Satellite Turnuvası\'nda pul maçlarının 6\'sını da kazanan Martino Minuto, 1\'inci sıradan girdiği tablo 64\'ü maç oynamadan geçti. Tablo 32\'de Kolombiyalı Santiago Pachon ile karşılaşan Minuto, rakibini 15-7 yenerek tablo 16\'ya kaldı. Bu turda Kanadalı Mikhail Sweet\'i 15-5 yenerek çeyrek finale kalan Minuto, çeyrek finalde de FIE sporcusu Kuveytli Yaser Mohamad\'i 15-11yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Şilili Ruben Silva\'yı 15-5 yendi ve finalist oldu. Final maçında İspanyol Ignasio Breteau ile karşılaşan Martino bu rakibini de rahat bir oyunla 15-5 mağlup ederek altın madalya kazandı. Martino Minuto pul müsabakaları dahil oynadığı 11 maçın tamamını kazanarak önemli bir başarı elde ederken, Satellite Turnuvası\'nda İspanyol Breteau gümüş, Silva ve Dascalu bronz madalyanın sahibi oldu.

(FOTOĞRAFLI)