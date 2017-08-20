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Spor

Milli eskrimci Enver Yıldırım'dan gümüş madalya

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20 Ağustos 2017 22:30

29. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları\'nda (UNIVERSIADE) eskrim branşında yarışan Türk sporcu Enver Yıldırım, erkekler kılıç kategorisinde gümüş madalya kazandı.
Türkiye Eskrim Federasyonu\'ndan yapılan açıklamaya göre, Tayvan\'ın başkenti Taipei\'de düzenlenen organizasyonun ilk gününde, erkekler kılıç müsabakaları yapıldı.
Enver Yıldırım, finalde karşılaştığı Macar Andras Szatmari\'ye 15-6 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı, Türk eskriminin 2017 yılındaki başarı grafiğine Enver Yıldırım\'ın Universiade 2017\'de aldığı gümüş madalyanın önemli bir katkı yaptığını belirterek, \"Enver, eskrimde ülkemizi çok iyi temsil eden üst düzey sporcularımızdan biri. Enver\'i ülkemize kazandırdığı gümüş madalya için kutluyor ve kendisine teşekkür ediyorum\" şeklinde konuştu. 
Bu arada, Universiade 2017\'de, kadın kılıç kategorisinde milli eskrimci Iryna Shchukla Çiçek de, 22 Ağustos Salı günü madalya için yarışacak.

İSTANBUL / DHA (fotoğraflı)

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