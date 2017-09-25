Milli Emlak: İBB, Çağlayan Meydanı'nı ticaret alanı olarak kullanarak hukuksuzluk yapıyor

Çağlayan Adalet Sarayı etrafında, Topbaş Ailesi’nin ortağı olduğu bir dükkânın da bulunduğu kafelerle dolu arazinin, ticaret alanı olarak kullanılamayacağı ortaya çıktı. Adalet isteyen vatandaşların, uzun süren yargılama süreçleri nedeniyle aylarını geçirdiği Çağlayan Adalet Sarayı’nın etrafındaki lüks kafelerin, usulsüzce kondurulduğu ortaya çıktı.

İtiraz reddedildi

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre; Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi önündeki hazineye ait yol, meydan, yeşil alan ve zemin altı katlı otopark olarak belirlenen bölgeyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) meydan ve zeminaltı otopark projesi için 26 Mart 2012 yılında tahsis etti. İBB, 27 Ekim 2013 tarihinde kabul edilen küçük ve büyük ölçekli uygulama imar planı değişikliğiyle alanın fonksiyonunu değiştirdi. Bölgenin yeşil bölümünü de içine alıp meydan alanını büyüttü ancak 500 metrekare ticaret alanı yapabilme fonksiyonu ekledi. Planla zeminaltına ise yüzde 8’i aşmayacak ticaret fonksiyonu da getirdi. Böylece meydan alanına ve zemin altında belirli bir oranda kafe gibi ticaret alanı yapabilme hakkı sağlandı. Öte yandan İBB bu alanın kendisine devredilmesini talep etti. Süreç devam ediyor.

Avrupa Yakası Milli Emlak Daire Başkanlığı ise 2 Ocak 2014’te askıya çıkan bu planlara “alan ticari amaçla kullanılamaz ve 3. kişilere ticari ya da gayri ticari amaçla kullandırılmaması/ devredilmemesi kaydıyla tahsis edildiğini” gerekçe göstererek itiraz etti. İtiraz İBB Meclis toplantılarının Eylül ayı oturumuna geldi ve tartışma yarattı.

İtirazın mecliste görüşülmesi sırasında söz alan CHP’li meclis üyesi Hüseyin Sağ, “Burayla ilgili soru önergesi de vermiştim. Burası yeşil alan olması gerekiyordu. Sütiş’in bulunduğu alan da bunlardan biri. Otopark yaptınız, üstelik ücreti de çok yüksek. Zaten tahsis amacının dışında kullanıyor olması iptal nedeni olmalı” dedi.

İtiraz CHP’li meclis üyelerinin muhalefetine karşın AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.

Maliye’den Sütiş’e

Ticaret alanına dönüştürülen alanın hemen yanında Sütiş pastane zincirinin bir şubesi bulunuyor. İBB, buranın da kendisine devredilmesini istemişti. Kadir Topbaş’ın oğlu Mustafa Ömer Topbaş 2006 yılında Sütiş’i bir ortağıyla beraber kurmuştu.