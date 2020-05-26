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Milli Elektrikli Tren için tarih belli oldu

26 Mayıs 2020 09:19

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. (TÜVASAŞ) Fabrikası'nda, saatte 160 kilometre hıza ulaşabilen 5 araçlı setler halinde üretilen Milli Elektrikli Tren, 29 Mayıs’ta kutlanacak İstanbul’un fethinin 567’nci yıl dönümünde raylara inecek.

İlk etapta 3 set

Milli Elektrikli Tren, İstanbul’un fethinin 567’nci yıl dönümünde demir yoluna inmiş olacak. Tamamen yerli imkanlarla üretilen ve ASELSAN’ın da destek verdiği milli tren seti, ilk etapta 3 set olarak raylara indirilecek ve proje tamamlanana kadar 56 set daha üretilecek.

Resmi Gazete’de 4 Mart 2020’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeni kurulan Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) çatısı altında toplanan TCDD iştirak şirketlerinden olan TÜVASAŞ tarafından üretilen Milli Elektrikli Tren seti için 2014 yılından itibaren çeşitli yatırımlar yapılmış ve son olarak alüminyum gövde atölyesinin kurulmasıyla imalat süreci hızlandırılmıştı.

Alüminyum gövdeli olarak üretilen ilk tren olma özelliği taşıyan ve şehirler arası seyahate uygun tasarlanan Milli Elektrik Tren, saatte 160 kilometre hıza ulaşabilen 5 araçlı setler halinde üretilecek. Engelli yolcuların da tüm ihtiyaçlarının karşılanmasına olanak verecek şekilde tasarlanan tren setinin en kısa sürede test sürüşlerinin tamamlanarak, kullanıma başlanması bekleniyor.

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