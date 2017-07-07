Milli Eğitim’in yeni müfredatında öğrencilere ‘cihat’ öğretilecek

Yeni güncellenen din dersleri ile ilgili öğretim programında seçmeli olarak okutulan Temel Dini Bilgiler dersinden “İslam, barış ve sevgi dinidir” konusunu çıkaran MEB, yerine “Allah yolunda mücadele: Cihat”ı koydu.

Birgün gazetesinden Çağlar Ballıktaş’ın haberine göre, Atatürkçülük konusunun kapsamının daraltılması ve ders saatinin düşürülmesi ile evrim teorisinin çıkarılması çerçevesinde tartışılan yeni müfredatta, imam hatip ortaokullarında okutulacak olan 7’nci sınıf Temel Dini Bilgiler dersinin üçüncü ünitesinde “Allah yolunda mücadele: Cihat” konusunun işlenmesi kesinleşti.

Milli Eğitim Müsteşarı Yusuf Tekin’in yeni öğretim programının taslağı yayımlandıktan sonra gelen tepkiler üzerine, “Cihat son zamanlarda biraz daha siyasal bir kavram halini aldı. İdeolojik veya siyasi bir çağrışım yapacak şekilde kullanıldıysa düzeltilir” açıklamasına karşın cihat konusu yeni müfredatta yerini aldı.

Temel Dini Bilgiler dersinde değişikliğe giden MEB, “İslam’a Giriş” hariç bütün üniteleri değiştirdi. “İslam’a Giriş” ünitesindeki “İslam’ın Temel Özelikleri” konusu içerisinde yer alan “Akla Önem Verir”, “Barış Dinidir”, “Sevgi Dinidir”, “Kolaylık Dinidir ve Aşırılıklardan Uzaktır” gibi konular çıkartıldı. Çıkarılan konuların yerine “İslam Vahiy Kaynaklıdır”, “İslam Fıtrata Uygundur” gibi kavramlar konuldu.

Aile ve toplum yapısı gibi birçok konu çıkarılırken, daha çok ibadet ağırlıklı ünitelere yer verildi.

Liselerdeki temel dini bilgiler dersinin ünite yapısı da tamamen değiştirildi ve normal liselerde okutulacak dersin ilk döneminin üçüncü ünitesi “İslam ve Hukuk” oldu. “İslam ve Hukuk” ünitesi içerisinde “Suç ve Ceza Arasında Doğru Orantı” başlıklı bir konu başlığına yer verilen derste, İslam hukuku içerisinde yer alan “kısasa kısas” kavramı da öğrencilere öğretilecek.

Ayrıca “İslam ve Ekonomik Hayat” isimli yeni konuda, “İşçi ve İşveren hakkı”, “İslam ve Sosyal Hayat” ünitesi içerisinde de “Boşanma, Boşanmanın Bireysel ve Toplumsal Etkileri” konusu İslami yaklaşımla işlenecek.