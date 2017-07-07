T24 LogoT24 Logo
Eğitim

Milli Eğitim’in yeni müfredatında öğrencilere ‘cihat’ öğretilecek

Milli Eğitim Müsteşarı Tekin: Cihat son zamanlarda biraz daha siyasal bir kavram halini aldı

07 Temmuz 2017 15:34

Yeni güncellenen din dersleri ile ilgili öğretim programında seçmeli olarak okutulan Temel Dini Bilgiler dersinden “İslam, barış ve sevgi dinidir” konusunu çıkaran MEB, yerine “Allah yolunda mücadele: Cihat”ı koydu.

Birgün gazetesinden Çağlar Ballıktaş’ın haberine göre, Atatürkçülük konusunun kapsamının daraltılması ve ders saatinin düşürülmesi ile evrim teorisinin çıkarılması çerçevesinde tartışılan yeni müfredatta, imam hatip ortaokullarında okutulacak olan 7’nci sınıf Temel Dini Bilgiler dersinin üçüncü ünitesinde “Allah yolunda mücadele: Cihat” konusunun işlenmesi kesinleşti.

Milli Eğitim Müsteşarı Yusuf Tekin’in yeni öğretim programının taslağı yayımlandıktan sonra gelen tepkiler üzerine, “Cihat son zamanlarda biraz daha siyasal bir kavram halini aldı. İdeolojik veya siyasi bir çağrışım yapacak şekilde kullanıldıysa düzeltilir” açıklamasına karşın cihat konusu yeni müfredatta yerini aldı.

Temel Dini Bilgiler dersinde değişikliğe giden MEB, “İslam’a Giriş” hariç bütün üniteleri değiştirdi. “İslam’a Giriş” ünitesindeki “İslam’ın Temel Özelikleri” konusu içerisinde yer alan “Akla Önem Verir”, “Barış Dinidir”, “Sevgi Dinidir”, “Kolaylık Dinidir ve Aşırılıklardan Uzaktır” gibi konular çıkartıldı. Çıkarılan konuların yerine “İslam Vahiy Kaynaklıdır”, “İslam Fıtrata Uygundur” gibi kavramlar konuldu.

Aile ve toplum yapısı gibi birçok konu çıkarılırken, daha çok ibadet ağırlıklı ünitelere yer verildi.

Liselerdeki temel dini bilgiler dersinin ünite yapısı da tamamen değiştirildi ve normal liselerde okutulacak dersin ilk döneminin üçüncü ünitesi “İslam ve Hukuk” oldu. “İslam ve Hukuk” ünitesi içerisinde “Suç ve Ceza Arasında Doğru Orantı” başlıklı bir konu başlığına yer verilen derste, İslam hukuku içerisinde yer alan “kısasa kısas” kavramı da öğrencilere öğretilecek.

Ayrıca “İslam ve Ekonomik Hayat” isimli yeni konuda, “İşçi ve İşveren hakkı”, “İslam ve Sosyal Hayat” ünitesi içerisinde de “Boşanma, Boşanmanın Bireysel ve Toplumsal Etkileri” konusu İslami yaklaşımla işlenecek.

 

ETİKETLER

milli eğitim bakanlığıMEBdinderscihatmüfredatşeriat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24