Milli Eğitim’in görevden aldığı eğitim çalışanlarının sendikal dağılımı

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 15 Temmuz darbe girişimi kapsamında açığa alınan eğitim görevlilerinin sendikal dağılımını paylaştı. Buna göre, Memur Sen-Eğitim Bir Sen’den 3318, Türkiye Kamu Sen-Türk Eğitim Sen’den 1371, KESK-Eğitim Sen’den 88 kişi ve Aktif Eğitim Sen’in üyelerinin tamamı görevden uzaklaştırıldı. Fethullah Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Aktif Sen'in 18 bin 15 üyesi bulunuyor.

Koncuk, yaptığı açıklamada açığa alınan kişiler için “Türk Eğitim Sen üyeleri ile ilgili yaptığımız çalışmada, bir çoğunun bir bankada hesap açmak, söz konusu banka yoluyla para yollamak, bir gazete aboneliği, facebook paylaşımları gibi genellikle suç tanımına girmeyecek isnatlarla açığa alındığı anlaşılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Koncuk’un yayınladığı açıklama şöyle:

"Bir takım provakatif haberlere cevap olması bakımından aşağıdaki bilgileri paylaşmak gerekli olmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığında açığa alınan eğitim çalışanlarının sendikal dağılımı aşağıdaki gibidir.

*Memur Sen-Eğitim Bir Sen:3318

*Türkiye Kamu Sen-Türk Eğitim Sen:1371

*KESK-Eğitim Sen:88

*Aktif Eğitim Sen: üyelerin tamamı (Aldığımız bilgi bu şekildedir, rakam olarak bilmiyoruz.)

Eğitim hizmet kolu dışındaki sendikaların net bilgileri ulaşmamıştır.Ulaştığı takdirde, şeffaflık gereği duyurulacaktır.

Yukarda açıkladığım rakamlar dikkate alındığında, yapılan operasyonun bir sendikal operasyon olmadığı açıktır ve sebepleri herkesçe bilinmektedir.

Türk Eğitim Sen üyeleri ile ilgili yaptığımız çalışmada, bir çoğunun bir bankada hesap açmak, söz konusu banka yoluyla para yollamak, bir gazete aboneliği, facebook paylaşımları gibi genellikle suç tanımına girmeyecek isnatlarla açığa alındığı anlaşılmaktadır.

Telaşa düşmeye gerek yoktur, yetkililerle yaptığım görüşmeye göre, en fazla 3 ay içinde herşey ortaya çıkacak, suç tanımına girmeyen isnatlarla açığa alınanlar göreve iade edilecek ve mali hakları da ödenecektir.

Türkiye Kamu Sen, bu süreçte üyelerine hukuki destek verecektir.Hangi sendika üyesi olursa olsun, masum insanların masumiyetinin ortaya çıkması ve adil bir soruşturma süreci yaşanması için Türkiye Kamu Sen sendikal sorumluluklarını yerine getirmekten asla imtina etmeyecektir.Ülkenin birliğine, beraberliğine kast etmiş kişi ve gruplar varsa onlar da ortaya çıkarılmalıdır."

Aktif Sen'in 18 binden fazla üyesi var

Yasa gereği her yıl temmuz ayında Resmi Gazete'de yayımlanan kamu görevlileri sendikaları üye sayılarına göre, eğitim işkolunda örgütlü Aktif Eğitimciler Sendikası Aktif Sen'in 18 bin 15 üyesi vardı.

Aktif Sen'in de üyesi olduğu Cihan Sendikaları Konfederasyonu Cihan Sen'in memur statüsünde çalışan toplam 22 bin 104 üyesi vardı.

936 özel okul, 449 yurt, 284 diğer özel eğitim kurum kapatılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) darbe girişiminin ardından, anayasal düzene karşı işlenen suçlar kapsamında 936'sı özel okul, 449'u öğrenci yurdu, 284'ü diğer özel kurum olmak üzere toplam bin 669 özel öğretim kurumunun kapatılmasına dair işlem yürütüyor.

Bakanlık, şimdiye kadar 800'e yakın özel okulun kapatılmasına yönelik yazılı talimatını illere gönderdi. MEB Özel Öğretim Kurumları, bütün il milli eğitim müdürlüklerine bir talimat göndererek; Fethullah Gülen cemaatiyle ilişkili tüm özel öğrenci yurtları, öğrenci etüt merkezleri, özel okullar ve özel kursların Bakanlığa ve Cumhuriyet Savcılıklarına ivedi olarak bildirilmesini ve okullar dışındaki bu kurumların tümünün valiliklerce kapatılmasını istedi.

27 bin 157 personelin çalışma izinleri iptal

Hürriyet'te yer alan habere göre, okulların kapatma işlemi Bakanlık tarafından gerçekleştiriliyor. MEB'in, cemaate ait olan ve kapatılan bu kurumlarda öğrenim gören öğrenci ve kursiyerlerin nakil işlemlerinde vatandaşlara gerekli kolaylığın sağlanması için il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine talimat gönderdiği belirtildi.

Darbe girişimi öncesinde kayyum ataması yapılan okullarla ilgili kapatma işleminin ayrıca yürütüleceği, henüz kayyum ataması yapılmayan tüm okulların kapatılmasıyla ilgili işlemlerin de kısa sürede tamamlanacağı ifade edildi. Kayyuma devredilmiş kurumlar dahil, cemaatle ilişkili okul ve kurumlarda çalışan 27 bin 157 eğitim personeli ve diğer personelin çalışma izinlerinin Bakanlıkça iptal edildiği bildirildi. Bu personelin Bakanlığa bağlı özel öğretim kurumlarında tekrar görev almasına da izin verilmeyeceği açıklandı.

Özel ve resmi okullara nakil olacak ilköğretim öğrencileri de işlemlerini günlük yapabilecek. Resmi ortaöğretim okullarına nakil olacak öğrencilerin de kontenjana bakılmaksızın ortaöğretim taban puanına göre günlük nakilleri yapılabilecek. Kapatılan okullarda öğrenim gören öğrencilerin nakil işlemleri, il milli eğitim müdürlüklerinde kurulan komisyonlar aracılığıyla gerçekleştirilecek.