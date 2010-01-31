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Yaşam

Milli Eğitim’in 95 yıllık çınarı Angın vefat etti

Milli Eğitim Bakanlığı Onursal Danışmanı ve Cumhuriyetin ilk kadın öğretmenlerinden Refet Angın, dün gece yaşamını yitirdi.

31 Ocak 2010 02:00

 T24-Milli Eğitim Bakanlığı Onursal Danışmanı ve Cumhuriyetin ilk kadın öğretmenlerinden Refet Angın, tedavi gördüğü Bahçelievler’deki Özel Hizmet Hastanesi’nde dün gece yaşamını yitirdi.



1915 yılında Gelibolu’da dünyaya gelen Refet Angın, ilk olarak Mahalle Mektebi’ne gitti. Okula bir süre ara verdi. Sonra Cumhuriyet İlkokulu’na üçüncü sınaftan devam etti. Atatürk’un ziyaretinde ona çiçek sunan Angın, “Büyüyünce öğretmen olacağım” sözünü verdi. Tarih Öğretmenliği eğitimi aldı. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde öğretmenlik yaptı.

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