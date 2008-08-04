Milli Eğitim'den kiralık okul!

Gümüşhane Milli Eğitim Müdürü Ferda Yıldırım, Gümüşhane merkez ve ilçelerinde, özellikle kırsal kesimde bulunan ve taşımalı eğitim, öğrenci kaydedilmemesi gibi nedenlerle uzun süredir hizmet verilemeyen 216 ilköğretim okulu ile lojman ve bahçelerinin, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince kiraya verileceğini açıkladı.



Kiralama işleminden sonra tüm onarım giderlerinin kiracıya ait olduğunu, ihtiyaç duyulması halinde boşaltılabileceğini ve kiralama amacı dışında kullanılmayacağını ifade eden Yıldırım, giderleri köy muhtarlığınca karşılanması şartıyla, sosyal ve kültürel etkinliklerde kullanılan okul ve lojmanlar kiraya verilmeyeceğini bildirdi.





Kiralama süresinin 1, 5, 10 veya 15 yıl olabileceğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Aynı yer için birden fazla istekli olması durumunda Devlet İhale Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince pazarlık usulü kiraya verilecektir. Tek istekli durumunda ise komisyonun belirleyeceği muhammen bedel üzerinden yapılacak artırıma göre sözleşme yapılarak kiraya verilecektir. Kiralama işlemleri valilik veya kaymakamlıkça görevlendirilecek il ve ilçe milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü başkanlığında kurulacak komisyonca yapılacaktır. Halen kirada olan kiracı, sözleşmesinin yenilenmesi için ilgili müdürlüğe başvuracaktır. Aksi halde bu yer, boş olarak düşünüleceğinden, başkasına kiraya verilebilecektir."

Okul kiralamak isteyenlerin, okulun bağlı bulunduğu il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine dilekçeyle başvuracaklarını belirten Yıldırım, dilekçenin ekinde ikametgâh belgesi, telefon numarası, sabıka kayıt örneği ve nüfus cüzdan fotokopisi bulunması gerektiğini, kiralama

işleminin sözleşmeden sonra uygulamaya konulacağını, işlemlerin 14 Ağustos 2008 tarihinde başlayacağını kaydetti.