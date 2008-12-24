Milli Eğitim'de yeni bir promosyon skandalı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2006 yılında yaptığı promosyon anlaşmasında okullara dağıtılması gereken 37 bin 500 YTL kayıplara karıştı.



Ayrıca personele ödenen paranın 4 bin 796 YTL’si de ödenmezken, dönemin kaymakamı ve milli eğitim müdürü değiştiği için, paranın akıbeti hala çözülemedi.



Düziçi Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Ataşalan, 37 bin 500 YTL’nin kendilerine hala ödenmediğini ve bu nedenle hala dağıtılmadığını belirtirken, Kaymakam Nevzat Şengök ise Kaymakamlık binasının yapımından kullanılan paranın kendinden önceki kaymakam döneminde geri ödendiğini söylüyor. Ancak 42 bin 296 YTL’nin nerede olduğu bilinmiyor.



Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2006 yılında yaptığı promosyon anlaşmasında okullara dağıtılması gereken 37 bin 500 YTL kayıplara karıştı. Ayrıca personele ödenen paranın 4 bin 796 YTL’si de ödenmezken, dönemin kaymakamı ve milli eğitim müdürü değiştiği için, paranın akıbeti hala çözülemedi.



Düziçi ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 22 Aralık 2006 tarih ve 11002 sayılı “Banka Promosyonlarıö konulu yazısına göre; promosyon geliri olarak bankadan 125 bin YTL para alındı. Promosyon geliri ile ilçeye kız yurdu yapılması planlanırken Türk Eğitim-Sen tarafından oluşturulan kamuoyu sonucunda promosyon gelirinin çalışanlara dağıtılması kararı alındı. Mevzuata göre; Bu miktarın yüzde 70’lik kısmı olan 87 bin 500 YTL, ilçedeki 827 personele, yüzde 30’luk kısmı olan 37 bin 500 YTL ise okullara eşit miktarda dağıtılacaktı.



Fakat promosyon gelirinin yüzde 70’lik kısmı olan 87 bin 500 YTL, 827 kişiye eşit miktarda 105 YTL 80 Ykr olarak dağıtılması gerekirken personele 100’er YTL dağıtıldı. Promosyon gelirinin 4 bin 796 YTL 60Ykr’lik kısmı ise nereye gitti hala belli değil.



Okullara para dağıtılmadı



Promosyon gelirinin yüzde 30’luk kısmını oluşturan ve ilçedeki okullara aktarılacağı belirtilen 37 bin 500 YTL ise neredeyse 2 yıl geçmesine karşın bu güne kadar okullara dağıtılmadı. Promosyon gelirinin personele dağıtılmayan 4 bin 796 YTL 60 Ykr’si ile okullara aktarılacağı belirtilen 37 bin 500 YTL’nin nerede olduğu ise hala bilinmiyor.



'37 bin 500 YTL bize ödenmedi'



Konu ile ilgili açıklamada bulunan Düziçi Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Ataşalan, o zaman ki kaymakam ve milli eğitim müdürünün değiştiğini anımsatarak, banka ile yapılan promosyon anlaşması sonrasında 125 bin YTL ile bir kız yurdu yapılmasının planlandığını söyledi. Ancak, öğretmenlerin bu promosyon gelirlerini istediğini ve dönemin kaymakamının promosyonun yüzde 70’inin çalışanlara dağıtılmasına karar verdiğini anlatan Ataşalan, “Hatırladığım kadarıyla 100 YTL gibi bir miktar personele ödendi. Ancak tam miktarı hatırlamıyorum. Ondan sonra Kaymakamlık, bir bina yaptırdı ve geri kalan yüzde 30’luk kısım yani 37 bin 500 YTL’lik kısım bu binanın yapımında kullanılmış. Ama o dönemdeki kaymakam da yok, milli eğitim müdürü de. Ben de ödenmesi gereken promosyon gelirinin akıbetinin ne olduğun öğrenmek için kaymakamlığa başvurdum ve bu bina yapımı için kullanıldığını öğrendim. Promosyon gelirinin ödenmesi gerektiğini kaymakamlığa bildirdimö açıklamasında bulundu.



Düziçi Kaymakamı: '37 bin 500 YTL ödendi diye biliyoruz'



Düziçi Kaymakamı Nevzat Şengök ise yaptığı açıklamada, kendilerinden önceki dönemde yapılan bir anlaşma olduğu için konunu tüm ayrıtlılarını bilmediğini belirterek, “Ama, yüzde 70’lik kısım personele dağıtıldığını biliyoruz. Yüzde 30’luk kısım ise yeni yapılan Kaymakamlık binasının yapımında kullanıldı, ancak daha sonra bu miktarın bir önceki kaymakamımız döneminde milli eğitim müdürlüğüne ödendi diye biliyoruz. Ancak personele ödenen kısımda bir aksama olmadan ödendiö diye konuştu. Şöngök de, paranın ödenip ödenmediği konusunda ise kesin bir bilgilerinin olmadığını söyledi

