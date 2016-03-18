Milli Eğitim yöneticisinden TÜRGEV'e: Bilgilerinize arz ederim!

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 16-20 Kasım 2015 tarihinde Ankara Kızılcahamam’da imam hatip okullarına yönelik eğitim yönetimi ve kalite semineri düzenledi. Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı İhsan Erkul bu seminerle ilgili bilgi notunu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu TÜRGEV’e “Bilgilerinize arz ederim” şeklinde bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, 9 Kasım 2015 tarihinde TÜRGEV’e Ankara Kızılcahamam Çam Otel’de gerçekleştirilecek “Eğitim Yönetimi Semineri ve Kalite Çalıştayı” ile ilgili bilgi notu yolladığı ortaya çıktı. Bilgi notunda, seminere İstanbul hariç 80 ilden Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu müdirelerinin davet edildiği belirtildi. Müdirelerin büyük çoğunluğunun yeni atandığının aktarıldığı seminerde meslek içi eğitimlerin verileceği kaydedildi. Seminerle imam hatip okullarının bulundukları illerde hem akademik hem de sosyal yönden model ve öncü okul olmaları için farkındalık oluşturmak ve bu sayede okullardaki eğitimin kalitesini artırmanın amaçlandığı belirtildi. Bu şekilde imam hatip okullarının o ildeki başarılı öğrencilerin tercih edebilecekleri cazip okul haline gelmesini sağlamanın hedeflendiği aktarıldı. Akademik başarıyı artırmak için yapılacak çalışmalar ile İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip Liseleri’nin geleceği ve geleceğin okulları konusunda da gruplar halinde çalıştaylar yapılacağı aktarıldı.

Ancak alt makamlar arz eder

Bürokratik yazışmalarda üst makam alt makama her zaman “rica eder”im diye yazar. Alt makam ise üst makama başvurduğunda “arz” söz konusudur. Bu yazışmaya göre MEB, TÜRGEV’in alt makamı konumuna düşürülmüş oluyor.