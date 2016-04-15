Milli Eğitim projesiyle öğrencilere satılan kitaptan: Aşk cinayetle bitebilir, kızlara özgürlük felaket!

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ‘Yazarlar Okullarda Projesi’ kapsamında okullarda satılan Ozan Taşdemir imzalı ‘Hariçten Sözler’ isimli kitapta “Bir aşkı, küçük bir ihtimal de olsa mutlulukla ya da cinayetle nihayetlendirebilirsiniz. Ve bu cinayette öldürme biçimi, kesinlikle ama kesinlikle bir ihanet konusuyla alakalıdır.”, “Genç kızlar için, çılgınlık sefalet, özgürlük ise felaket getirir.”, “Evet bilgisayar çağını yaşıyoruz. Piyasada her türlü bilgisayar var. Ve bu konuda özellikle bayanlara tavsiyem şudur. Bilgisayarınız tabii ki dizüstü olabilir ama mümkünse eteğiniz dizüstü olmasın” gibi cinsiyetçi ifadeler yer alıyor.

BirGün gazetesinin manşetten duyurduğu Serbay Mansuroğlu imzalı haber şöyle:

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yürüttüğü ‘Yazarlar Okullarda Projesi’ kapsamında bazı okullarda öğrencilere satılan ‘Hariçten Sözler’ isimli kitabın cinsiyetçi ifadelerle dolu olduğu ortaya çıktı. Proje bugüne kadar yüzlerce okulda hayata geçirildi ve iki milyon öğrenciye ulaştı. İlk ortaya çıktığı dönemde daha geniş bir yazar kadrosunu okullarda öğrencilerle buluşturan ‘Yazarlar Okullarda Projesi’ son dönemde hükümetin yaklaşımlarına uygun şekilde yandaş yazarlarla sınırlandırılmaya başlandı. Eğitimde dinselleşme, cinsiyetçi ifadelerin yaygınlaştığı eleştirilerinin yoğunlaştığı bir dönemde Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları bu ve benzeri kitapların öğrencilere ulaştırılmasına seyirci kalıyor.

İstanbul’da son olarak öğrencilere 10 lira karşılığında satılan ‘Hariçten Sözler’ kitabında “Kadınlardan şair olmaz, onlardan mahir birer anne olur” gibi kadınlığı sadece annelik kimliğine sıkıştıran bir yaklaşım söz konusu. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde projeden sorumlu Hasibe Üstün'e bu kitapları sormak için aradığımızda ulaşmak mümkün olmadı.

Ürperten ifadeler

Yazar Ozan Taşdemir imzalı ilkokul ve ortaokul öğrencilerine satılan o kitapta yer alan ürperten ifadeler şu şekilde:

İnsanın melekleşmesi de köpekleşmesi de iradesine, yani kendi seçimine bağlıdır.

Kadınlar da tespih gibi olmalı, varlığı hoşluk, yokluğu boşluk vermeli.

Erkek kalbi fethetmeye, kadın ise keşfetmeye çalışır. Çünkü güç fethe, sezgiyse keşfe açıktır.

Kadınlar paylaşır, erkekler ise pay eder.

Genelde erkekler güç gösterisine, kadınlar ise cilve histerisine meyillidir.

Kadınlar ait olmayı, erkekler ise sahip olmayı yeğlerler.

Şairlik erkek mesleğidir. Zaman zaman kadınlar heveslenseler de şiir can çekişir ellerinde ve ancak çocuk denen şiir can bulur onların sinelerinde.

Erkekler doğayı, kadınlarsa yuvayı severler.

‘Cinayetle ilişkiyi sonlandırabilirsiniz’

Bir aşkı, küçük bir ihtimal de olsa mutlulukla ya da cinayetle nihayetlendirebilirsiniz. Ve bu cinayette öldürme biçimi, kesinlikle ama kesinlikle bir ihanet konusuyla alakalıdır.

Kapris kadını sorar, erkeğiyse yorar.

Kadınlar sır, erkekler kahır saklayamazlar.

Kadın nazla, erkek hazla mutlu olur.

Bir kadına acı çektirmek istiyorsanız onun yanında sürekli bir başka kadının güzelliğinden bahsediniz.

Genç kızlar için, çılgınlık sefalet, özgürlük ise felaket getirir.

Kadınlar kıskançtır, birbirileriyle dostlukları gülene kadardır. Erkekler vefalıdır birbirileriyle dostlukları ölene kadardır.

Evet bilgisayar çağını yaşıyoruz. Piyasada her türlü bilgisayar var. Ve bu konuda özellikle bayanlara tavsiyem şudur. Bilgisayarınız tabii ki dizüstü olabilir ama mümkünse eteğiniz dizüstü olmasın.

Pedagojik olmayan kitaplar yaygın

Hariçten Sözler okullarda dağıtılan ilk kitap değil. Gaziosmanpaşa’da geçen sene ve bu sene Temel Dini Bilgiler isimli kitap ücretsiz dağıtıldı.

AKP’li Güngören Belediyesi ilçe genelinde bazı ortaokullara ‘İlm-i Hal’ isimli dini kitap dağıttı. Maltepe, Pendik, Sultanbeyli, Bağcılar gibi pekçok ilçede pedagojik olmayan dini kitaplar il milli eğitim müdürlükleri, belediyeler ve müftülükler aracılığıyla öğrencilere yarışmalar, kutlu doğum etkinlikleri vb. çerçevesinde dağıtılıyor.