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Yaşam

Milli Eğitim mutluluğun resmini çizdi

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaöğretimdeki Felsefe dersi kılavuzuna ünlü ressam Abidin Dino’ya ait olduğu öne sürdüğü ‘Mutluluğun Resmi’ ni koydu.

30 Eylül 2008 03:00

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Orta Öğretim Felsefe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu’nda bir skandala imza atıldı.

Bakanlık,ünlü ressam Abidin Dino’ya ait olduğunu ileri sürdüğü ve adını da ‘Mutluluğun Resmi’ koyduğu bir resmî kılavuza koyarak bunun derslerde öğrencilere gösterilmesini istedi. Oysa Abidin Dino’nun Nazım Hikmet’le arasında şiirlere de konu olan böyle bir tablosu hiç olmadı. Bakanlığın kılavuza koyduğu resim ise Amerikalı Dianne Dengel’e ait.

Öğretmenlerin kılavuzu

Taraf gazetesinin haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bünyesindeki Talim Terbiye Kurulu, her yıl okullara derslerde işlenecek konuların içeriğini ve amaçlarını belirleyen bir kılavuz gönderiyor. Öğretmenler de bu kılavuza bağlı kalarak yıl boyunca öğrencilerine okutulacak ders programında bunu esas alıyor. Talim Terbiye Kurulu, ortaöğretimdeki Felsefe dersi için de böyle bir kılavuz hazırladı.

Mutluluğun resmi

Prof. Dr. Ersoy Taşdemir’in başında olduğu ve büyük bir bölümü Erciyes Üniversitesi’nde görevli bir komisyon tarafından hazırlanan kılavuzda buraya kadar her şey normal görünüyor. Ancak ‘Sanat Felsefesi’ bölümüne gelindiğinde iş değişiyor. Bu bölümde öğretmenlerden Abidin Dino’nun çizdiği ‘ Mutluluğun Resmi’ tablosunun tahtaya yansıtılması isteniyor, ardından da tabloyu öğrencilere yorumlatılması öneriliyor. Bir de Abidin Dino’ya ait olduğu ileri sürülen ve üzerinde ‘Mutluluğun Resmi’ yazılan bir resim okullarda gösterilemk üzere kılavuza eklenmiş.

Dino çizmedi

Ancak ünlü ressamın böyle bir tablosu hiçbir zaman olmasdı. İnternette dolaşan ve Dino’ya ait olduğu iddia edilen resim aslında ABD’li Dianne Dengel’e ait ve http:// www.diannedengel.com/prints.asp adresinde bu resme rahatlıkla ulaşılıyor.

Nasıl girdi bilmiyorum

Kılavuzu hazırlayan komisyonun başında bulunan Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Ersoy Taşdemir, o resmin kılavuza nasıl girdiğini bilmediğini söyledi. Gazetecilerin  soruları üzerine Taşdemir, ‘ Arkadaşlara konuyu soracağım. Olayı araştıracağım, eğer bir yanlış varsa düzeltiriz, yanlışı savunmayız’ dedi.

Not aldım, araştıracağız

Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Vahap Özpolat ise kılavuzun henüz taslak aşamasında olduğunu savunarak, ‘Taslağı Erciyes Üniversitesi’nden bir grup akademisyen hazırladı. Henüz okullara gönderilmedi’ diye konuştu. Özpolat şöyle konuştu: “ Duyarlılığınız için teşekkür ederim. Uyarınızı dikkate alıp konuyu araştıracağız. Ben kılavuzun sadece ‘ Kazanımlar ve Etkinlikler’ bölümü üzerinde durdum. Şimdi not alıyorum, bu resmi üniversitelerin sanat tarihi bölümlerine soracağız.”

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