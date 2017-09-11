Milli Eğitim Müdürü'ne Atatürk portresi soruşturması

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR Valiliği, makam odasında Atatürk portresi yer almamasıyla gündeme gelen İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram hakkında soruşturma başlattı.

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram\'ın yeni yapılan ve 28 Ağustos\'ta taşınma işlemleri başlayan hizmet binasındaki makam odasında Atatürk portresi bulunmadığına ilişkin geçen hafta Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz\'ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. Mahmut Bayram ise taşınma işlemlerinin henüz tamamlanmadığını belirterek, olayda kasıt olmadığını söyledi.

Konunun yerel ve ulusal basında yer almasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram hakkında Burdur Valiliği tarafından soruşturma başlatıldı. Valilikten konuya ilişkin yapılan basın açıklamasında, \"İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram\'ın makam odasında Atatürk portresinin yer almadığına dair yerel ve ulusal basında haberlere yer verilmiştir. Konuyla ilgili Valiliğimiz tarafından ilgili kurum müdürü hakkında soruşturma başlatılmıştır\" denildi.



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