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Milli Eğitim Müdürü, okulda türban dağıttı!

Okulun sosyal medya hesabından 1 Mart'ta türban dağıtma fotoğrafları paylaşıldı

28 Mart 2018 12:41

Şırnak Silopi Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, Şehit Binbaşı Ercüment Türkmen İmam Hatip Ortaokulu'na giderek kız öğrencilerine türban dağıttı. 

Odatv'nin haberine göre Şehit Binbaşı Ercüment Türkmen İ.H. Ortaokulu'nda ikili eğitim yapılıyor. Sabahları İmam Hatip olarak eğitim verilen okulda, öğleden sonra ise normal eğitim veriliyor. Okulun sosyal medya hesabından 1 Mart'ta yapılan paylaşımlar dikkat çekti. 

Kız öğrencilere Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, Okul Müdürü Ferhat Ünaldı ve Müdür Yardımcısı Beyza Güler tarafından türban dağıtıldı. Okulun sosyal medya hesabından 1 Mart'ta türban dağıtma fotoğrafları paylaşılırken, 2 Mart'ta ise tüm kız öğrencilerin türbanlı olarak çekilmiş toplu fotoğrafı paylaşıldı. Altına “Geleceğimizin teminatı çocuklarımız” yazıldı.

 

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ŞırnakSilopiTürbanmilli eğitim müdürü

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