Milli eğitim müdürlüğü, TÜGVA'ya devredilen öğrenci yurduna ilişkin sorulara cevap vermiyor

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetiminde bulunduğu Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) devredilen öğrenci yurduna ilişkin olarak yurdun TMSF tarafından hangi tarihte TÜGVA’ya teslim edildiğine dair soruları yanıtsız bırakırken, vakfın şehirde sahibi ya da kiracısı olduğu bina sayısını bilmediğini kaydetti.

Cumhuriyet gazetesinden Aykut Küçükkaya'nın haberine göre, 15 Temmuz öncesi adı Özel Feride-Halil Cevizli Erkek Öğrenci Yurdu olan yurt, şimdilerde TÜGVA Gaziantep-Şehristani Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu olarak üniversiteli konuklarını bekliyor. 667 sayılı KHK ile kapatılan 'FETÖ' yurdu Şahinbey’de bulunuyor. Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Uğur Kalkan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden Gaziantep Valiliği’ne yurtla ilgili 6 soru yöneltti. Kalkan, “ TÜGVA bu yurt için bedel ödemiş midir? Yoksa bedelsiz olarak mı tahsis edilmiştir” diye sordu. Kalkan’ın sorularına yanıtlar Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete tarafından verildi. “Mülkiyeti TMSF’ye ait olan ve eski adı Feride Halil Cevizli Yurdu olan taşınmaz TÜGVA Vakfı’na kiracı olarak tüm malvarlıkları ile beraber teslim edilmiş” bilgisini veren Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü yurdun hangi tarihte, kaç liraya TÜGVA’ya verildiğiyle ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı. Yurtta yapılan denetime yer vererek “asansöre yeşil etiket alınmalı”uyarısı yaptığını bildiren İl Milli Eğitim Müdürlüğü “ TÜGVA’nın il genelinde sahibi ya da kiracısı olduğu binası sayısının” ise bilinmediğini açıklaması dikkat çekti.

Yurt soruşturulmuştu

Gaziantep’teki FETÖ soruşturmasında KHK ile kapatılan Zirve Üniversitesi ile bağlı olduğu vakfa yönelik hazırlanan iddianamede, üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Taner Nakıboğlu’nun bir videosunda üniversitenin ismini bizzat Fethullah Gülen’in koyduğu yer alıyordu. Üniversitenin Mütevelli Heyeti Üyesi olan ve tutuklanan isimlerden Mehmet Yaşar’ın Gaziantep’teki Özel Feride-Halil Cevizli Erkek Öğrenci Yurdu’nu yaptırdığı yine soruşturma dosyasına girmişti. Yurt KHK ile kapatılmıştı.