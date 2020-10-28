Milli Eğitim Müdürlüğü, ‘acil ihtiyaç var’ demişti; AKP'li belediye, okul arazisini 26 milyon liraya sattı

İstanbul’da Çekmeköy Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, ‘acil ihtiyaç var’ dediği okul arazisi, AKP’li Çekmeköy Belediyesi tarafından, imar planları değiştirilerek CRG Enerji'ye 26 milyon 300 bin TL’ye satıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin gündemine imar değişikliği için 20 ay içinde 4 kez gelen Çekmeköy’deki okul arazisi, itirazlara rağmen satıldı. BirGün'den Dilara Şimşek'in haberine göre AKP’li Çekmeköy Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunan, 7 bin metrekareden büyük arazi ile ilgili imar dosyası, 14 Şubat 2019 tarihinde İBB Meclis gündemine geldi. AKP yönetimindeki İBB, arazinin tamamını ‘eğitim tesisi’ alanına aldı. Ancak 2019 Kasım ve Aralık aylarında İBB Meclisi’ne iki kez daha gelen imar dosyasıyla söz konusu arazi, ‘özel eğitim’ alanına alındı.

Çekmeköy Milli Eğitim Müdürlüğü 2019 Temmuz ayında, plan değişikliğine yaptığı itirazda bölgenin acil ihtiyaçları doğrultusunda söz konusu alanın ‘ilkokul’ veya ‘ortaokul’ alanına alınmasını istedi. Ayrıca CHP’li İBB Meclis üyeleri Murat Cirav ve Bora Kılıç ile CHP’li Çekmeköy Belediye Meclis üyeleri Ünal Bellek ve Kamil Özkanca da arazinin, özel eğitim alanına alınmasına itiraz etti.



İmar değişikliğinin ardından, değişikliğe yapılan itirazların sonucunu beklemeden, AKP’li Çekmeköy Belediyesi okul arazisini, 23 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardı. Satışla ilgili ilan 16 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. 1 Eylül tarihinde yapılan ihale ile araziyi Şerafettin Akmercan’ın sahibi olduğu, CRG Enerji Katı Atık İnşaat Taahhüt San. Dış Tic. Ltd. Şirketi 26 milyon 300 bin TL’ye satın aldı.





"Okul yapılacaksa devlet okulu yapılsın"

Ekim ayında söz konusu dosyanın görüşülmesi sırasında söz alan CHP’li Murat Cirav şunları söyledi: “Hizmet beklediğimiz yer özel okul lejantına sokup satılacak. Çekmeköy’de çok özel okul var. Okul yapılacaksa devlet okulu yapılsın. Devlet okullarında sınıflar 50’şer kişilik. Zaten salgından dolayı gidemiyorlar. Daha fazla sınıfa ihtiyacımız var. Mahkemeye başvuracağız.”



14 Ekim tarihli İBB Meclis toplantısında söz konusu arazinin plan değişikliğine yapılan itirazlar, mecliste çoğunluğu elinde bulunduran AKP’li üyelerin oylarıyla reddedilmişti. CHP ve İyi Parti grupları itirazların kabulü yönünde oy kullanmıştı.