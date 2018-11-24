MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN, ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NE ÖZEL VİDEO

Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA (DHA) - Milli Eğitim Bakanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne yönelik olarak, öğrenci-öğretmen arasındaki sevgi dolu ilişkiyi irdeleyen ve sosyal medyada #İyikiVarsınÖğretmenim etiketiyle yayınlanan bir video hazırladı. Hazırlanan video; öğretmenlerin yeri doldurulamaz önemini, öğrencileriyle geçirdikleri eğlenceli, sıcak, şefkat dolu anları ve seçilen öğretmen portrelerine ait aktüel görüntüleri içeriyor. Türkiye\'nin çeşitli yerlerinden öğretmen ve öğrencilere yer verilen videoda; sıradışı, ilham veren, fedakar öğretmenlerin hikayelerinden kısa kesitler anlatılıyor.

Bakanlığın hazırladığı videoda; \"Öğretmen emektir, Öğretmen umuttur, Öğretmen ilhamdır, Öğretmen koruyandır, Öğretmen öğretendir, Öğretmen yetiştirendir, Öğretmen sevgidir, Öğretmen sevendir, Öğretmen sevilendir\" mesajları kullanılıyor. Öğrencileriyle oyun oynayan, şarkı söyleyen, dans eden, ders öncesinde sınıf kapısında öğrencilerini karşılayan, müzik dersini alışılmışın dışında anlatan, engelli öğrencisiyle birlikte ip atlayan, farklılık yaratan öğretmenlerin sempatik görüntüleri sıralanıyor.

Filmin sonunda ise 2023 Eğitim Vizyonu logosu kullanılarak, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle videoda anlatılan öğrenci-öğretmen ilişkisinin \'vizyon belgesiyle\' ilişkisi kuruluyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Bakanlık tarafından hazırlanan video